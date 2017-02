Une mère accuse une employée d'une garderie d'avoir allaité son fils

ADVERTISEMENT

Une mère originaire de la Caroline du Nord veut porter plainte au criminel contre une employée d’une garderie qu’elle accuse d’avoir allaiter son bébé de 3 mois sans son consentement.

«Un acte criminel a été commis sur mon fils», a déclaré Kaycee Oxendine. «Non seulement elle a donné son sein à mon enfant, mais elle l’a aussi rendu très malade, car il est intolérant au lactose.»

Né prématurément, l’enfant ne peut consommer aucun produit laitier. À la suite de l’incident de vendredi dernier, Oxendine a dû emmener son fils d’urgence à l’hôpital.

«En tant que mère, elle m’a pris quelque chose, car je n’étais pas en mesure de défendre mon fils.»

L’acte aurait été filmé par une caméra de surveillance.

L’employée, dont la licence était en règle et qui a plus de 10 ans d’expérience dans le domaine, ne travaille plus pour le centre.

«Je n’en veux pas à l’établissement ni à sa direction. Je suis en colère contre cette femme. J’espère que justice sera rendue», a déclaré Kaycee Oxendine.

