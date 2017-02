Paul Laurendeau | François R Beauchesne | Architectes en consortium Lauréat d’un concours d’architecture ouvert et anonyme, l’Amphithéâtre de Trois-Rivières est un nouvel équipement culturel d’importance majeure situé à la croisée de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent. Le concept architectural est symbolisé par une toiture mince et symétrique de 80 x 90 mètres se terminant en pointe. Un soffite de métal perforé rouge recouvre le plafond du parterre et indique la fonction théâtrale, mis en lumière la nuit par l’éclairage des huit colonnes métallisées. Tel un portique sur un promontoire, il devient un nouveau landmark pour la ville le long des cours d’eau.

Patkau Architects / LM Architectural Group Ce projet a commencé par une rénovation de l’édifice Taché, une résidence pour étudiants datant de 1911, pour accueillir la faculté de musique et d’arts de l’Université du Manitoba. Quand l’occasion s’est présentée de profiter d’un programme fédéral de stimulation de l’économie pendant la récession de 2009, on a décidé de développer séparément une partie du programme pour pouvoir en accélérer la planification et la construction, afin de respecter les dates limites du programme. Ce projet, le ARTlab, est devenu la première de plusieurs phases de développement des installations consacrées aux arts. Le programme du ARTlab de 6 300 m2 est constitué principalement de grands espaces pour l’école des arts qui complètent les petits studios aménagés dans l’édifice Taché. Il inclut une galerie de calibre national, une salle de conférences, une salle d’enregistrement, des locaux administratifs, ainsi que divers studios pour les nouveaux médias et les médias traditionnels.

MacLennan Jaunkalns Miller Architects (MJMA)

MacLennan Jaunkalns Miller Architects (MJMA) Le complexe aquatique Regent Park a été conçu comme un “pavillon dans un parc”, très ouvert à sa base et divisé en deux dans le sens de la longueur par l’ « aileron » du puits de lumière surmontant les piscines. La forme du bâtiment a été établie pour bien utiliser son orientation solaire. Un grand toit se prolongeant à l’extérieur au sud forme une généreuse véranda publique à l’entrée principale, tandis qu’une fenêtre basse continue donnant sur le parc à l’ouest donne des vues tout en minimisant les gains thermiques du soleil d’après-midi. Le projet, qui remplace une piscine extérieure existante, donne une impression de transparence et de lien avec l’extérieur. Le complexe aquatique a des portes de verre coulissantes qui permettent d’accéder de la piscine principale à la terrasse du côté du parc et de profiter de la ventilation naturelle. Tenant compte des vues qu’ont les nouvelles tours entourant le parc, le toit vert du complexe est conçu comme une cinquième façade s’intégrant à la composition du bâtiment et au parc.

Shim-Sutcliffe Architects Le Temple Wong Dai Sin est un espace sacré moderne accueillant une communauté taoïste dynamique qui se consacre à son développement spirituel par le biais de l’ancienne pratique d’exercices physiques du tai chi. L’Institut du taoïsme Fung Loy Kok avait besoin d’un nouveau foyer spirituel dans la banlieue de Toronto, qui devait refléter non seulement le cœur et l’âme de leurs croyances religieuses, mais aussi le monde contemporain des membres de leur congrégation. Ce lieu de culte est situé sur une artère importante en banlieue, entouré d’un centre commercial et de culs-de-sac bordés d’énormes résidences unifamiliales.

John Hemsworth, ArchitectAIBC L'usine BC Passive House est un projet de démonstration de la construction toute en bois. Le client, BC Passive House (BCPH), a demandé que la conception et la construction de son nouveau bâtiment soient un exemple de son engagement envers la construction de bois, la préfabrication, l'efficacité énergétique et la conception durable. La nouvelle usine de 1500 m2 sert à la production de panneaux préfabriqués "PassiveHouse" et elle a été conçue comme une simple boite de bois baignée de lumière. Des fenêtres au haut des murs sur tout le périmètre laissent entrer la lumière du jour et donnent des vues sur les montagnes environnantes. L'éclairage naturel et les finis en bois exposé dans l'espace de travail en font un lieu chaleureux, confortable et accueillant dans lequel travailler. L'idée de base de la conception est la conviction que les bâtiments industriels ordinaires, qui forment une part importante de notre environnement bâti, devraient être considérés comme aussi importants et être traités avec autant de soin que nos bâtiments "publics".

Fowler Bauld & Mitchell Ltd. La bibliothèque centrale de Halifax est l’édifice public le plus important construit à Halifax depuis plus d’une génération. Le bâtiment est un lieu de découvertes, d’apprentissage et d’échanges sociaux. C’est le nouveau carrefour culturel de la région et il atteint son objectif d’être un endroit où il y a place pour tous. La bibliothèque de 15000 mètres carrés a été conçue pendant des rencontres de groupes de discussion et une série de consultations publiques au cours desquelles il y a eu une forte participation. Lors de ces rencontres, d’ambitieux objectifs architecturaux, sociaux et environnementaux ont été établis. Par conséquent, le bâtiment accueille divers programmes et a un éventail d’éléments durables, incluant un lieu de spectacle de 300 places, des studios de musique, un cercle des Premières Nations, un toit vert végétalisé et un système de collecte des eaux pluviales, tout en servant d’espace public au cœur de la ville.

PLANT Architect Inc. et Perkins + Will Canada L’hôtel de ville de Toronto de Viljo Revell, datant de 1965, est une icône de l’architecture moderne. Complété après sa mort, le square patrimonial est fidèle à l’organisation spatiale prévue par Revell. Toutefois, au fil du temps, il avait pris des rides et était devenu dysfonctionnel. En 2007, la Ville de Toronto a lancé un concours international pour la revitalisation du square Nathan Philips. Le projet lauréata repensé stratégiquement le square pour le transformer en un espace public modèle du 21esiècle, en s’inspirant des références faites par Revell lui-même aux espaces politiques de l’Athènes classique. Par la rénovation ou la relocalisation d’éléments existants et par une nouvelle série de bâtiments et de jardins encadrant la place ouverte, le projet de revitalisation du square améliore la fonctionnalité, la polyvalence et l’attrait de cet espace public phare de Toronto tout en augmentant la « connexion » de ce site historique monumental à ses environs. Les stratégies vertes du projet incluent l’utilisation de la chaleur et de la réfrigération récupérées de l’usine de génération d’énergie du quartier de l’hôtel de ville, la rétention des eaux pluviales pour réutilisation comme eaux grises, ainsi que des toits verts et une augmentation de la biomasse sur le site.

ABCP architecture et Anne Carrier architecture Le nouveau Siège social de la Caisse Desjardins de Lévis prend place au cœur même du lieu qui a vu naître le Mouvement Desjardins. Dans l’axe est-ouest, une façade urbaine en zinc se déploie tout en mouvement et en profondeur. La façade principale, sur la rue Alphonse-Desjardins, nous ramène à l'échelle humaine de l’accès au Vieux-Lévis. La façade vers le parc, s’ouvre vers les majestueux arbres présents sur le site et est ponctuée par des cubes de bois suspendus qui abritent des espaces dédiés aux membres. Deux circulations, intérieure et extérieure, définissent des parcours expérientiels et fonctionnels qui permettent à la fois d’orienter, de contrôler et de découvrir les différents espaces et fonctions du bâtiment.

Stantec Architecture / KPMB Architects, Planning, Design and Compliance Architects HDR Architecture / Diamond Schmitt Architects, Design, Build, Finance and Maintain Architects Le projet Bridgepoint Active Healthcare vise aussi bien le développement de la ville et l’échange avec la communauté que la création d’une architecture du bien-être pour les personnes atteintes de maladies chroniques complexes. Il s’agit de la conception d’un établissement de soins de santé complètement intégré et de la création d’une destination positive pour ceux qui ont besoin d’aide et pour ceux qui dispensent les soins.

Sturgess Architecture La promenade Glacier Skywalk est un projet privé dans un parc public. Extension construite par l’homme du paysage fractal du glacier Columbia dans le Parc national Jasper, ce projet a été élaboré en collaboration avec Parcs Canada, qui souhaitait offrir aux touristes un contact plus intense avec l’environnement. Le projet tisse un fil continu à travers des formes matérielles et géométriques. Ce cheminement sinueux fait de la promenade, plutôt qu’une simple destination, un élément catalyseur qui permet aux visiteurs de s’immerger dans l’environnement naturel.

Michael Green, Architect AIBC | FRAIC | AIA La maison Ronald McDonald de Colombie-Britannique sert comme résidence pour les familles de la Colombie-Britannique et du Yukon dont les enfants suivent des traitements pour le cancer à l’Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique. Dès le début, l’équipe de conception s’est efforcée de trouver une solution qui crée l’ambiance d’une maison plutôt que celle d’un hôtel. L’objectif de l’architecte était de reproduire dans ce nouvel établissement prévu pour 73 familles la même qualité d’interactions sociales intenses et réconfortantes qu’on trouvait dans l’ancienne maison qui accueillait 12 familles. Le concept s’est concentré sur l’inclusion et la conception d’espaces encourageant l’esprit communautaire.

Michael Green, Architect AIBC | FRAIC | AIA Le Wood Innovation Design Centre (WIDC) fait la promotion du bois comme un des plus beaux et des plus durables matériaux de construction. Le bâtiment sert de lieu de rassemblement pour les chercheurs, les universitaires, les professionnels de la conception et les autres personnes intéressées à générer des idées pour des utilisations innovatrices du bois. Il montre que la construction de bâtiments en bois de grande hauteur peut constituer une option économique, sécuritaire et écologiquement préférable pour de futures constructions urbaines.

