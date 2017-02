Une manne de produits dérivés pour «Les beaux malaises»

ADVERTISEMENT

Martin Matte s’assure de garder bien vivant le souvenir des Beaux malaises dans le cœur de ses fidèles.

Moins de trois semaines après la diffusion de la grande finale de la série comique à TVA, laquelle a attiré en moyenne 2 027 000 téléspectateurs le 22 janvier dernier, l’humoriste et la maison de production Encore Télévision annoncent la mise en marché d’une série de nouveaux produits dérivés, qui raviront les collectionneurs et les adeptes des Beaux malaises.

Ces beaux objets seront en vente à compter du 28 février. Un peu tard pour la Saint-Valentin, mais pourquoi ne pas saisir l’occasion pour justement créer un «beaumalaise» auprès de votre douce moitié, en lui offrant l’un de ces cadeaux en retard? Digne de Martin Matte, à n’en pas douter.

Il sera ainsi possible de se procurer, séparément ou en combo, le DVD ou le Blu Ray de la finale des Beaux malaises et le disque Les beaux malaises – Les chansons de la série télé, qui contient une sélection de morceaux d’artistes québécois entendus dans l’une ou l’autre des trois saisons des Beaux malaises.

14 titres ont ainsi été rassemblés, parmi lesquels Bellos Malaisos de Fred Fortin, Calfeutrer les failles de Tire le coyote, Les aurores de Mara Tremblay, Dehors novembre des Colocs, Le bureau du médecin des Trois Accords, Ça va venir, découragez-vous pas de La Bolduc, Fulton Road de Bernard Adamus, Te quitter de Daniel Bélanger, Beau comme on s’aime de Yann Perreau et Alive Again de Champion. L’album sera également disponible en version numérique sur iTunes.

Des coffrets DVD et Blu Ray contenant l’intégrale des Beaux malaises, soit la totalité des trois années de la fiction et la grande finale, seront en outre lancés, pour combler les habitués de binge watching (ou visionnement en rafale). Les saisons 1, 2 et 3 sont par ailleurs déjà en magasin et sur iTunes et peuvent être achetées à l’unité.

Le 19 janvier dernier, on apprenait que Les beaux malaises profitera d’un rayonnement international sur Netflix.