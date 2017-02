La tour Eiffel pourrait être protégée par un mur de verre pare-balles

ADVERTISEMENT

Un mur de verre pare-balles de 2,50 m de haut pourrait être élevé à l'automne autour de la tour Eiffel pour renforcer la sécurité du monument emblématique de Paris, a indiqué jeudi la mairie de la capitale française.

L'ouvrage, dont le projet a été révélé jeudi par le journal Le Parisien, remplacerait les barrières disgracieuses en place depuis l'Euro-2016 de football, auxquelles se substituera un dispositif permanent de sécurité, selon la mairie.

Il s'agira d'une "clôture antiballes qui englobera l'essentiel des jardins de la tour Eiffel", a expliqué Bernard Gaudillères, président de la Société d'exploitation de la tour Eiffel, aux élus du Conseil de Paris, selon Le Parisien.

Une consultation a été lancée à propos de la sécurité de l'édifice.

"Nous n'en sommes qu'au stade de la préconisation", a souligné la mairie.

Le projet s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan de quelque 300 millions d'euros, annoncé le mois dernier, pour renforcer la sécurité, moderniser l'accueil et améliorer le confort de visite de la célèbre tour. L'accès au parvis de la tour Eiffel devrait rester gratuit.

Plusieurs élus, qui disent comprendre la nécessité de renforcer la sécurité de ce lieu hautement touristique, s'inquiètent cependant de le voir transformé en "forteresse".

La tour Eiffel, inaugurée et mise en service à l'occasion de l'Exposition universelle de 1889, est le symbole de Paris et le monument payant le plus visité au monde. Elle reçoit six millions de visiteurs par an.

La France a été frappée en 2015 et 2016 par une série d'attentats jihadistes qui ont fait 238 morts et des centaines de blessés, en grande partie à Paris.

Le 3 février, un Egyptien de 29 ans a encore attaqué avec des machettes des militaires en patrouille, dans la très touristique galerie du Carrousel, menant au musée du Louvre, le plus fréquenté au monde.

