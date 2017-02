ADVERTISEMENT

Une compagnie d'analyse de données sportives prédit d'excellents Jeux olympiques d'hiver à la Norvège et au Canada, qu'elle place au quatrième rang au total des médailles des Jeux de Pyeongchang, en Corée du Sud.

Gracenote, qui est basée aux États-Unis, place la Norvège au premier rang de son tableau virtuel avec un total de 40 médailles, dont 15 d'or, ce qui établirait de nouvelles marques des Jeux d'hiver.

Les records actuels sont de 14 médailles d'or et de 37 médailles au total, des marques établies par le Canada et les États-Unis, respectivement, aux Jeux de Vancouver, en 2010.

Selon Gracenote, le Canada amassera 29 médailles - neuf d'or, neuf d'argent et 11 de bronze - derrière l'Allemagne (34) et les États-Unis (32) aux Jeux de Pyeongchang. La France y obtiendrait quant à elle la meilleure performance de son histoire, avec 10 médailles d'or et 22 au total, le même nombre que la Russie.

Il faut toutefois mettre un bémol à ces prédictions: Gracenote n'a obtenu qu'un taux de réussite de 50% de ses prédictions en vue des Jeux d'été 2016 de Rio de Janeiro, sans égard à la couleur des médailles, selon l'Associated Press.

Les Jeux olympiques d'hiver auront lieu du 9 au 25 février 2018.

À un an de ces JO, La Presse canadienne a de son côté prédit une récolte de 28 médailles pour le Canada: huit d'or, 10 d'argent et autant de bronze. Les autorités sportives canadiennes attendront quant à elles la conclusion des Championnats du monde avant d'établir les objectifs du pays.

En 2010 et 2014, l'objectif du Canada était de terminer dans le top 3 au total des médailles, ce qu'il a réussi à Vancouver avec 26 médailles, mais raté d'une place à Sotchi, où il en a gagné 25.

Jusqu'ici cette saison sur les circuits des différentes Coupes du monde de sports d'hiver, le Canada se classe troisième pour les médailles d'or (31) et le total de médailles (116), derrière l'Allemagne (64, 163) et les États-Unis (45, 126).

Le Comité olympique canadien s'attend à envoyer une délégation de quelque 240 athlètes en Corée du Sud, ce qui serait sa plus importante pour des Jeux d'hiver.

Plus tôt cette semaine, l'ex-patineuse de vitesse sur courte piste Isabe