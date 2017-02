«Espace pour la vie» célèbrera l'éclipse partielle du soleil

ADVERTISEMENT

Éclipses, araignées, spectacles musicaux et arts vivants composeront l’année 2017 de l’Espace pour la vie, organisme qui regroupe le Biodôme, le Planétarium, le Jardin botanique et l'Insectarium.



Le lundi 21 août 2017 à 14h38 précise, une éclipse partielle du soleil sera visible à Montréal. Afin de marquer le coup sur ce phénomène très rare, tous les 400 ans en moyenne, le Planétarium invitera le public à une séance d’observation organisée en toute sécurité. Signalons que le Planétarium proposera également plusieurs spectacles dont un musical spécialement destiné aux enfants: Mira, la petite étoile.



Le 23 février, les fameux papillons en liberté seront de retour au Jardin botanique. Plusieurs espèces rares sont attendues. Plus tard, le populaire événement Croque-Insectes sera l’occasion aux gourmands de tenter d’autres expériences culinaires et pourquoi ne pas agrémenter le tout avec les saveurs des algues, disponibles en dégustation dès cet été.



Durant l’année, le Biodôme réserve aux amoureux de la nature un certain nombre de rencontres animales avec par exemple les amphibiens ou les reptiles. En automne, ce sera au tour des araignées d’investir l’Insectarium avec un rendez-vous démystifiant censé guérir les arachnophobes de ce monde.



À l’occasion du 375e anniversaire de Montréal, l’artiste américain de renommée internationale, Patrick Dougherty, posera ses valises au Jardin botanique (du 15 juin au 4 septembre) pour une création de trois immenses structures organiques composée de tiges tissées de saule. Les Montréalais de tous les âges seront d’ailleurs invités à participer à la fabrication d’une des œuvres que l’on nous promet monumentale.



