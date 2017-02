Le fait que Bangkok est en vogue n’est plus une surprise pour personne. Mais savez-vous où trouver les meilleurs plats de cette mégapole asiatique ? C’est dans la rue ! Dès le coucher du soleil, les kiosques sur roue s’installent un peu partout, dans le quartier chinois, sur Sukhumvit Soi 38, aux marchés de nuit Chatuchak et dans plein d’autres endroits. Mais il n’y a pas que la bouffe de rue qui soit délicieuse dans la capitale thaïe. En fait, certains des meilleurs restaurants au monde y sont installés, entre autres Nahm et Gaggan !

Il s’agit peut-être de la ville la plus sous-estimée de la présente liste. Le Pérou est une destination touristique pour les amateurs de randonnée pédestre ou pour ceux en quête de réalisation spirituelle, mais la gastronomie de ce pays d’Amérique latine n’a pas le même écho que les traditions culinaires plus riches. Malgré tout Lima est une ville en vogue, et sa gastronomie est à l’avant-garde de tout ce qui se fait dans le monde. Les chefs Virgilio Martínez Véliz, Gastón Acurio et Mitsuharu Tsumura ont réussi à mettre Lima sur la mappe monde culinaire et la fine cuisine péruvienne est une destination en elle-même.

Alors là, on touche presque au nirvana. Tokyo est « de loin la capitale mondiale de la gastronomie » selon l’ex-directeur du guide Michelin, et ce n’est pas pour rien. Évidemment, on connait les ramens. Non, il ne s’agit pas du ramen en paquet de plastique qui comprend des nouilles déshydratées… On parle plutôt ici d’une soupe profondément satisfaisante et complexe. Oui, la cuisine japonaise est bien représentée ici : sushi, yakitori, saké, tempura… Il ne faut d’ailleurs pas oublier que nous devons aussi au Japon le miracle carnivore qu’est le bœuf de Kobe. Et la tradition culinaire de ce pays regorge de plats extraordinaires qui ne sont toujours pas populaires ici : takoyaki, oden, soba, gyoza, yakiniku, unagi, shabu-shabu… Évidemment, les amateurs de thé comprennent très bien toute l’importance du Japon pour tout ce qui a trait aux papilles gustatives. Toujours pas convaincus ? Alors, pensez au whisky japonais, aujourd’hui considéré le meilleur au monde…

Si les tacos sont omniprésents à Mexico, l’art culinaire d’Oaxaca est, de son côté, plus axé sur les sauces. Les « moles » de Oaxaca sont uniques. Il y en a sept, et toutes ces sauces sont riches, complexes, étonnantes, succulentes, fragrantes. On utilise des dizaines de types de poivrons différents pour les fabriquer. Dépendamment de la sauce, on peut y ajouter des oignons, de l’ail, des arachides, de la cannelle, du clou de girofle, du cumin, des graines de citrouille, de la coriandre, du plantain, du chocolat… Évidemment, à Oaxaca, il n’y a pas que des sauces. Une quésadilla de fleurs de courgettes cuite sur le comal, ça plait à tout le monde, et c’est si bon !

Il y a de ça quelques années, mentionner « gastronomie » et « Berlin » dans la même phrase, ç’en aurait fait sourire plusieurs. Aujourd’hui, il n’y a plus rien de drôle à ce sujet : la capitale allemande est très sérieuse — les Allemands sont toujours sérieux — au sujet de l’art culinaire. On y trouve de jeunes chefs qui repoussent les limites dans tous les sens et les résultats sont spectaculaires. Combinez le tout avec des décors et des atmosphères éclectiques et vous trouverez une scène de restauration spectaculaire. Il y a tellement de bons restaurants à Berlin qu’il est difficile de tous les nommer. Tout de même, il y en a quelques-uns ici !

S’il y a une chose d’accessible à Singapour, c’est bien manger ! Les hawker centres, qui sont un peu comme les sections de restauration des centres commerciaux, rassemblent plusieurs kiosques différents qui ont au plus deux plats au menu chacun. À Singapour, il y a trois grandes ethnies distinctes : Chinois, Malaisien et Indien. Et chacun des centres réunit habituellement des restaurants d’une seule origine sous un même toit. Il est aussi intéressant de savoir que deux de ces kiosques ont reçu l’an dernier une étoile Michelin. Il s’agit de Hill Street Tai Hwa Pork Noodle et Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice and Noodle (oui, ce sont les noms des deux restos !)

Pour tous les voyageurs qui se sont rendus un soir à la place Jemaa el-Fna, les arômes qu’on y renifle sont imprégnés dans la mémoire pour toujours. Certains ont une peur bleue d’y manger. D’autres ont l’eau à la bouche juste d’y penser. Évidemment, il s’agit d’un endroit très touristique, donc le rapport qualité-prix est plutôt mauvais. Mais il s’agit d’une expérience unique sur la planète. Et dans ce monde Instagram d’égo-tourisme et de mise en scène de soi, on peut s’attendre à voir ce grand marché culinaire à ciel ouvert faire les rondes des médias sociaux dans les mois à venir ! C’est si beau, avec toutes les petites lumières…