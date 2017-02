Suspension du décret migratoire de Trump maintenue par la Cour d'appel

La Cour fédérale d'appel de San Francisco a validé la suspension temporaire du décret anti-immigration du président américain. Donald Trump a répliqué sur Twitter qu'il s'adressera à la Cour suprême « parce que la sécurité de l'État est menacée. »

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2017