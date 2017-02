Une conseillère de Trump fait de la pub pour les produits d'Ivanka

ADVERTISEMENT

Kellyanne Conway, conseillère à la Maison-Blanche, s'est attirée jeudi de vives critiques et des plaintes pour avoir profité de sa fonction afin de défendre la ligne de vêtements de la fille de Donald Trump, Ivanka.

Les règles déontologiques fédérales interdisent à des fonctionnaires de l'exécutif d'utiliser leur poste pour promouvoir des produits ou pour favoriser les affaires de leurs amis.

« Allez acheter des produits d'Ivanka! [...]. Je vais y aller moi-même aujourd'hui », a déclaré Kellyanne Conway dans une interview accordée à la chaîne Fox News à la Maison-Blanche. « Je lui fais gratuitement de la pub ici : ''Allez tous en acheter aujourd'hui!'' »

Les organisations à but non lucratif Citizens for Responsibility and Ethics in Washington et Public Citizen ont aussitôt déposé des plaintes auprès du Bureau d'éthique gouvernementale (OGE) et auprès du service juridique de la Maison-Blanche.

« Il y a là violation des règles », a estimé Norman Eisen, qui a été conseiller en matière d'éthique auprès de l'ex-président Barack Obama. « C'est une affaire grave », a-t-il dit à la chaîne MSNBC.

Le président de la commission de supervision de la chambre des représentants, Jason Chaffetz, a estimé que la promotion de la ligne de vêtements d'Ivanka Trump par cette conseillère de la Maison-Blanche était « inacceptable », et « dépassait les bornes. »

« C'était une erreur, une erreur, une erreur. C'est absolument inacceptable, quelles que soient les circonstances », a-t-il dit à propos des déclarations de Conway.

« Cela n'aurait jamais dû arriver, et il vaut mieux qu'ils l'apprennent très vite », a dit Chaffetz, cité par la chaîne NBC.

Elijah Cummings, le plus haut responsable démocrate siégeant au sein de la Commission de supervision de la Chambre des représentants, a demandé à la commission de saisir l'OGE en vue d'une mesure disciplinaire.

Mercredi, Donald Trump avait vivement critiqué la décision de la chaîne de grands magasins Nordstrom de cesser de commercialiser la ligne de vêtements de sa fille.

