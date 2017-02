ADVERTISEMENT

Mercredi 8 février se déroulait premier défilé de mode intitulé "Stargirl" de la créatrice Alice Kass. Une soirée qui s'est tenue au Mayfair Cocktail Bar.

Pour une première fois, Alice Kass a délaissé le web afin de nous présenter en personne sa collection de lingerie.

La créatrice sait renverser la conception traditionnelle de la féminité. À mi-chemin entre le doux et le coriace, le masculin et le

féminin, le fleuri et le sexy, la marque propose de revisiter les grands fantasmes de l’esthétique féminine. Voyez plutôt les photos de la soirée dans la galerie ci-dessous signées JF Galipeau qui devraient vous inspirer à quelques jours de la St-Valentin.

