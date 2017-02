ADVERTISEMENT

Air Canada a dévoilé son nouveau look ce jeudi 9 février, alors que la compagnie se prépare à étendre sa présence dans un environnement mondial de plus en plus compétitif. De nouveaux uniformes, de nouveaux designs d’avions.

Les uniformes sont signés du créateur canadien : Christopher Bates.

Le look du nouvel avion a remplacé son bleu poudre et un rouge clair par du blanc, du noir et du rouge toujours.

Ce nouveau look signé Winkreative, une compagnie de design propriété de Tyler Brule - renoue avec des looks plus anciens de la compagnie, incluant la feuille d’érable dans un cercle. C’est la première fois en 24 ans que les avions d’Air Canada se parent de ces couleurs a précisé la compagnie.

La compagnie s’apprête à lancer des vols de Toronto à Berlin, de Mumbai à Reykjavik, de Montréal à Alger, Marseille, Reykjavik et Shanghai; et de Vancouver à Francfort, Londres-Gatwick et Nagoya.

À VOIR AUSSI