Les 10 véhicules les plus vendus au Canada en 2016

Plus de 1,9 million de véhicules ont trouvé preneur au Canada en 2016, soit un gain de 2,6 % comparativement à 2015. Du nombre, plus de 75 % étaient des voitures, véhicules utilitaires sport et minifourgonnettes tandis que les camionnettes, même si elles ne comptaient que pour environ 376 000 ventes, dominent le classement des 10 véhicules les plus vendus au pays l’an dernier.

