ADVERTISEMENT

Recharger son mobile dans les toilettes, c’est désormais possible, mais pas tout-à-fait comme vous l’imaginez… Au centre de Bioénergie de Bristol, on récupère l’urine pour la transformer en électricité. Le liquide peut servir à alimenter des ampoules ou à recharger des téléphones portables.

Démonstration avec Jonathan Winfield, le directeur adjoint du centre : “Nous versons l’urine dans l’urinoir. Ce n’est pas qu’un déchet organique mais bien un carburant pour une boîte de piles à combustion microbienne”, située derrière la paroi du mur où est disposé l’urinoir. “A l’intérieur de cette boîte, on a des chambres où sont emprisonnées des bactéries. Celles-ci vont se nourrir de l’urine et produire des électrons. Ces électrons, nous les collectons et les transformons en électricité ou en énergie pour recharger un téléphone”. Quelques secondes plus tard, un voyant passe au vert et la batterie se recharge.

“Et voilà, vous avez un téléphone chargé....grâce au pouvoir des bactéries !.” 6 centilitres d’urine seulement peuvent ainsi recharger une batterie de téléphone pendant six heures ou permettre de passer trois heures d’appel.

Dans l’urine les bactéries se développent. Elles produisent de l’hydrogène et des molécules carbonées, génératrices d‘électrons. Les chercheurs du centre de bioénergie de Bristol ont déjà mené des tests grandeur nature. En 2015 et en 2016, ils ont installé leurs toilettes autonomes en électricité dans les allées du festival de Glastonbury. Avec 175 000 festivaliers présents sur cinq jours, ils ont pu pousser un peu plus loin leurs recherches. Et le test s’est avéré concluant.

Quelles que soient les conditions, que ce soit dans un laboratoire ou à l’extérieur, enterrées ou en surface, les piles à bactéries ne font pas que produire de l‘électricité, elles nettoient aussi l’urine. “Ces toilettes autonomes peuvent ainsi être installées dans des camps de réfugiés, dans des bidonvilles et dans tous les endroits où les infrastructures sont inexistantes”, avance Ioannis Ieropoulos, le directeur du centre de bioénergie de Bristol.

Can #PeePower really light humanitarian camps in future? We think so >> https://t.co/pexbSGHMNg pic.twitter.com/tEAbnRruzr — Policy & Practice (@oxfamgbpolicy) November 11, 2016

D’autant que le système est peu onéreux. Une pile à bactéries coûte une livre, soit environ 1,65 $. L’université anglaise travaille en partenariat avec la fondation Bill Gates et l’ONG Oxfam et va installer cette année ses urinoirs dans des camps de réfugiés en Afrique.

VOIR AUSSI:

Close  5 raisons expliquant que vous ayez souvent envie d'uriner sur  

Le stress Le stress et l’anxiété peuvent influencer les signaux cérébraux, et vous donner des envies pressantes et plus fréquentes d’aller à la toilette.

Les aliments acides Les agrumes et les jus peuvent irriter la vessie de certaines personnes. Il en va de même pour les produits à base de tomates.

L’alcool et la caféine L’assoupissement des nerfs et l’absorption de liquide sont évidemment les principaux facteurs. Mais le coupable peut varier d’un individu à l’autre. Certains auront davantage envie d’uriner après avoir bu du vin rouge, tandis que la consommation de bière ou de café sera en cause chez d’autres personnes.

Les médicaments Certains médicaments, en particulier ceux liés à la haute pression, sont connus pour accroître la fréquences des envies d’uriner.

Les aliments épicés Pour certaines personnes, les aliments épicés irriteront la vessie de la même façon que les agrumes irriteront celle d’autres individus.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter