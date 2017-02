«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

ADVERTISEMENT

Martine Ouellet est présentement dans l’eau chaude et fait l’objet de quantité de discussions avec ses aspirations d’accéder à la tête du Bloc Québécois à Ottawa tout en demeurant députée du comté de Vachon à l’Assemblée nationale. Invitée à Tout le monde en parle, dimanche, la politicienne aura la tribune idéale pour faire valoir ses arguments.

S’arrêteront aussi à la tablée dominicale, les sportifs Georges St-Pierre et Steve Bégin, ambassadeurs de ChallengeU, une plateforme techno-éducative à la fois sérieuse et ludique, permettant aux personnes de plus de 16 ans d’obtenir leur diplôme d’études secondaires sans devoir retourner sur les bancs d’école ; l’ex-hockeyeur Éric Lindros, pour parler du documentaire qui lui sera consacré, à RDS, le lundi 13 février, Lindros revisité ; Alexandra Diaz et Geneviève O’Gleman, les deux capitaines des fourneaux de Cuisine futée, parents pressés, qui se décline maintenant en une émission à Télé-Québec, deux livres et des magazines ; le comédien François Papineau, qui est de la distribution de la pièce Ne m’oublie pas, du film Iqaluit et de la série Unité 9, à Radio-Canada, et les militantes Rachida Azdouz, Nadia El-Mabrouk et Dalida Awada, qui souhaitent susciter un échange sur le vivre-ensemble à la suite de l’attentat à la mosquée de Québec.

La semaine dernière, Tout le monde en parle a une fois de plus fait œuvre utile, comme chaque fois qu’une tragédie se produit, en traitant abondamment de l’attentat à la mosquée de Québec avec, notamment, le premier ministre Philippe Couillard, mais probablement que le Super Bowl a joué dans les pattes de Guy A.Lepage et Dany Turcotte, puisque seulement 756 000 personnes étaient à l’écoute. Juste avant, Découverte et ICI Laflaque ont respectivement rameuté 375 000 et 430 000 curieux.

À TVA, Le Banquier n’a pas trop pâti de la traditionnelle soirée nachos et ailes de poulet et de la prestation de Lady Gaga à la mi-temps, puisque 1 294 000 adeptes ont joué avec Julie Snyder et ses «beautés». Ce fut un peu plus difficile pour Accès illimité, qui a retenu 617 000 téléspectateurs, alors que Vlog et LOL, à 18h30 et 19h, en ont captivé 663 000 et 799 000. Des chiffres qui bougeront probablement cette semaine, puisque La voix effectuera son retour en grandes pompes sur les ondes de TVA.

L’émission est diffusée à 20h, à Radio-Canada.

