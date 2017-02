Elle apprend que sa petite-fille est bisexuelle et lui fait un cadeau très touchant

ADVERTISEMENT

Nous sommes en 2017 et parler de sexualité est encore quelque chose de difficile pour beaucoup de gens. Pas pour cette grand-mère tricoteuse, qui, avec un pull, vient d'offrir une belle leçon de respect et de tolérance.

Suna Huls, une jeune fille néerlandaise a décidé de révéler à sa grand-mère son orientation sexuelle et a expliqué qu'elle aimait les garçons et les filles. Et en guise de réponse, cette dernière lui a offert un pull gris, avec un motif arc-en-ciel, le symbole du mouvement LGBT. Fait main, cela va de soi.

BE THE GRANDMA YOU WANT TO HAVE pic.twitter.com/KhM7fAwJsc — j'aime les pâtes (@perfdun) 26 janvier 2017

Très touchée par l'attention, la jeune fille a posté la photo du pull sur son compte Tumblr et les internautes ont adoré. "Il y a quelques semaines, j'ai dit à ma grand-mère que j'étais bisexuelle et elle m'a donné cela. Elle m'a fait un pull avec un arc-en-ciel", a-t-elle ajouté sur son compte Twitter.

Dans une interview donnée au site Pink News, Suna Huls a expliqué être ravie de l'impact de la photo. "Je suis très heureuse parce que je veux montrer au monde que ma grand-mère est incroyable!". Au cours de l'entretien, la jeune fille a également expliqué qu'elle venait de vivre une période très difficile après avoir perdu sa mère il y a quelques mois.

Ainsi, le pull tricoté par sa grand-mère est devenu beaucoup plus qu'un simple cadeau: "Je ne savais pas comment elle allait réagir. Mais je savais que je l'aimais et j'espérais qu'elle me soutiendrait. Ma grand-mère ne savait pas grand chose sur la communauté LGBT. Maintenant, je peux être moi-même."

