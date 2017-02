Le père de Beyoncé pourrait avoir révélé le sexe des jumeaux

Si vous tentiez de deviner le sexe des jumeaux de Beyoncé, sachez que le père de la chanteuse Mathew Knowles vient de donner un indice assez sérieux.

Dans une récente entrevue avec The Insider à CBS, M. Knowles s’est ouvert sur le moment qu’il a découvert qu’il allait être à nouveau grand-père.

« J’ai été choqué, a-t-il affirmé à l’animatrice Debbie Matenopoulos. J’ai reçu un message texte et je me disais : "pourquoi cette personne me dit-elle félicitations"? Je ne le savais même pas moi-même. »

Même s’il n’a pas été mis au courant avant que la nouvelle soit rendue publique, l’homme s’est dit heureux pour sa fille et son gendre.

Thank you guys for your well wishes and blessings. I'm the happiest grandfather in the world!!! Congratulations #Beyonce and #JayZ! pic.twitter.com/JaIV5MiCx3

— Mathew Knowles (@MathewKnowles) 1 février 2017