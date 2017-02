Patrick Labbé dupé par une productrice

ADVERTISEMENT

Au printemps 2015, les comédiens Patrick Labbé et Catherine Bérubé ne se doutaient pas qu’ils se feraient duper en participant au long-métrage Secret d’hiver, une coproduction France-Québec. Ils ont partagé leur histoire dans l’infolettre de l’Union des Artistes pour mettre en garde contre la productrice Marie-Ange Barbancourt qui a organisé « une mise en scène spectaculaire », selon Patrick Labbé, leur faisant croire qu’il s’agissait d’un projet sérieux. Le hic? Les acteurs n’ont jamais reçu leur cachet pour le tournage de 20 jours, tout comme deux autres comédiens qui n’ont pas été nommés.

Marie-Ange Barbancourt est la productrice québécoise et actionnaire principale de la compagnie de production Caméra Lynx Pictures. C’est elle qui avait approché Catherine Bérubé et Patrick Labbé à l’automne 2014. Touchés par l’histoire que raconte le film, les acteurs ont accepté de participer au projet. Ils s’envolent pour Paris pour rencontrer la production en novembre 2014, chose rare pour un tournage fait au Québec et qui n’a fait qu’entourlouper davantage les comédiens.

Le tournage a débuté le 3 mars 2015, mais la production était hors règle. En approchant de la fin du tournage, les défauts de paiement de la production ont entraîné une enquête syndicale de l’UDA. Un an plus tard, un arbitre du ministère de la Culture et des Communications qui s’est penché sur le dossier a rendu sa décision, déclarant que: «Le Tribunal, […] ne peut venir à une autre conclusion que celle de constater que l’UDA et les artistes ont été induits volontairement en erreur par Madame Marie-Ange Barbancourt.». Mais la compagnie de production n’ayant aucun fond, les comédiens sont restés impayés malgré le jugement.

«Marie-Ange Barbancourt ne m’a jamais appelé pour s’expliquer ou pour tout simplement s’excuser. Ce n’est pas tant pour l’argent que pour le principe.», conclut Patrick Labbé. Le film Secret d’hiver n’a jamais été diffusé.

