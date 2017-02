ADVERTISEMENT

La saison de l’érable frappe à nos portes. La raison ? Mardi soir avait lieu, à Montréal, la Fête de l’Érable, une soirée organisée pour célébrer ce produit bien de chez nous.

Chaque année, la soirée tourne autour d’une thématique particulière. La présente édition a rendu hommage au Royaume-Uni, plus particulièrement à la place qu’occupe l’érable dans ce pays.

« Les statistiques font état d’une réelle invasion des produits d’érable dans le paysage britannique, souligne Serge Beaulieu, président de la Fédération des Producteurs Acéricoles du Québec (FPAQ). On constate que de plus en plus de Britanniques adoptent nos produits, le sirop d’érable étant le plus populaire. Or, ce n’est qu’une question de temps avant que d’autres produits comme l’eau d’érable, le sucre d’érable et le beurre d’érable ne gagnent en popularité. »

Ce sont en effet 4 730 000 livres de produits d’érable canadiens qui ont été exportés au Royaume-Uni en 2015.

Pour souligner cette collaboration culinaire, le chef Nathan Eades du restaurant étoilé Simpsons, à Birmingham, a concocté un menu bien spécial. Saumon sauvage biologique fumé à l’érable, duo de soupe et sandwich, venaisons d’exception… Un délice gustatif !

« Présenté avec une approche autant humoristique qu’informative, le concept de la Fête de l’érable 2017 a souligné l’incroyable rayonnement de l’érable dans ce marché. Nous avons eu le plaisir d’offrir à nos invités un thé à l’anglaise complètement déconstruit où les traditions ont fait place à l’innovation. Les Produits d’érable du Québec changeront à jamais la façon de prendre le thé », explique Mylène Denicolaï, directrice par intérim du Service promotion, innovation et développement des marchés de la FPAQ.

Notre photographe Jean-François Galipeau s’est rendu sur place. Voyez les délicieuses images :