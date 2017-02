Expo Yoga s'installe à Montréal

ADVERTISEMENT

Montréal s’apprête à recevoir son premier salon international de yoga, les 11 et 12 février, au Palais des Congrès.

Pendant deux jours, les amateurs de ce sport pourront assister à une soixantaine de classes de maître, conférences et ateliers donnés par des spécialistes du domaine. Nicole Bordeleau, Geneviève Guérard, Dawn Mauricio, Lyne St-Roch, Sylvie Tremblai et Dr Bali seront présents, en plus de Colleen Saidman Yee et Rodnay Yee, deux experts de New York.

Il est possible de monter un horaire selon les séances pour tout le week-end sur le site internet de l’événement.

Un parcours de 150 exposants sera mis en place pour permettre aux yogis de découvrir les dernières tendances et d’en apprendre plus sur des nouveaux produits.

Les épiceries fines Rachelle-Béry s’occuperont de nourrir les estomacs des participants.

Si ce type d’événement voit le jour, c’est sans doute parce que la demande est très forte. On a qu’à penser au Lole White Tour qui attire des milliers de participants chaque année, ou encore au Festival Wunderlust qui attire de plus en plus de curieux.

Pour connaître l’horaire des différentes activités ou encore découvrir les exposants, cliquez ici.

