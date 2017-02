ADVERTISEMENT

Les habitués d’En mode Salvail connaissent bien les focus group d’Éric Salvail avec des enfants, où l’animateur demande à un petit groupe de bambins de s’exprimer sur la carrière d’un artiste ou sa plus récente œuvre.

Les perles que peuvent sortir les chérubins sur le physique, la biographie ou les chansons des personnalités «à l’étude» et les réactions d’Éric Salvail sont généralement hilarantes et créent à tous coups d’excellents moments de télévision.

Pour les curieux, sachez que ces petits anges (cornus), tous âgés entre 5 et 9 ans, ont été recrutés par l’équipe d’En mode Salvail par simple bouche à oreille, par le truchement des membres de la production ou via les réseaux sociaux. Camille Gauthier, recherchiste en charge de ces adorables segments, a récemment publié un statut sur sa page Facebook, qui a ensuite été partagé plus de 1000 fois. Quelque 500 candidatures ont ainsi été amassées, comme quoi les bouts de choux du Québec ont beaucoup de jasette.

Mardi, à En mode Salvail, on présentait un extrait d’un tournage de l’une de ces capsules, où un Éric Salvail exténué tente tant bien que mal de faire régner la discipline au sein de son panel de petits «consultants». Car, pour arriver au mignon résultat qu’on obtient à l’écran et ne conserver que les répliques les plus savoureuses des tout-petits, il faut beaucoup de montage! Pas facile, de faire taire des marmots aussi allumés et bavards. Mention spéciale au petit Zack, qui «en a dedans», comme on dit communément, et qui semble donner bien du fil à retordre à Éric Salvail…

Voyez, ci-jointe, la vidéo d’Éric Salvail dépassé devant l’énergie inépuisable de ses jeunes collaborateurs, et une autre «terminée», déjà diffusée à l’émission, où les gamins rendent hommage (à leur façon!) à Lisa LeBlanc.

En mode Salvail tient l'antenne de V du lundi au jeudi, à 22h.