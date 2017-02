Ce n'est plus un secret pour personne, Donald Trump adore tweeter. Depuis son élection, le président des États-Unis n'a pas du tout levé le pied et continue de publier chaque jour des messages parfois virulents, où il s'en prend aux juges, aux médias et leurs "fausses nouvelles", à son opposition ou encore... à des enseignes de vêtements.

Ce mercredi 8 février, le milliardaire s'est notamment exprimé au sujet de son décret anti-immigration controversé, dont le sort est entre les mains de trois magistrats d'une cour d'appel de San Francisco après sa suspension par un tribunal. De quoi agacer Donald Trump, qui estime que cette suspension "met en danger" les Américains, comme il l'a affirmé dans le tweet ci-dessous.

Big increase in traffic into our country from certain areas, while our people are far more vulnerable, as we wait for what should be EASY D!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 février 2017