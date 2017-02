Le juge nommé à la Cour suprême «découragé» par un tweet de Trump

Le magistrat Neil Gorsuch, nommé par Donald Trump à la Cour suprême des Etats-Unis, a selon son porte-parole estimé "décourageant" et "démoralisant" un tweet dans lequel le président américain a raillé le juge qui a suspendu l'application de son décret migratoire.

Donald Trump a qualifié de "pseudo-juge" le magistrat fédéral James Robart, qui siège dans l'Etat de Washington (nord-ouest), après que celui-ci eut suspendu vendredi le décret présidentiel, une décision ayant une portée nationale. M. Trump avait aussi taxé de "scandaleux" le jugement de M. Robart, dans un communiqué de la Maison Blanche.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017