15 choses que vous devez savoir sur le reflux gastrique

Les symptômes En plus des maux d’estomac, les symptômes à surveiller sont la régurgitation, les difficultés à avaler, la toux, une respiration bruyante, des douleurs à la gorge et à la poitrine.

Les personnes à risque Les personnes les plus à risque sont celles souffrant d’obésité ou de diabète. Le reflux est aussi commun chez les femmes enceintes et les individus aux prises avec l’asthme ou des troubles du tissu conjonctif, comme la sclérodermie.

Les complications S’il n’est pas traité, le reflux gastrique peut mener à une inflammation chronique de l’œsophage, pouvant alors causer son rétrécissement, des ulcères et l’oesophage de Barrett.

Modifier son alimentation Évitez autant que possible les aliments acides et irritants pour l’estomac comme les agrumes, les tomates, les mets épicés, les aliments frits, le poivre noir, la caféine, l’alcool et les produits laitiers (pour les personnes intolérantes au lactose).