Qu'est-ce qui rend les bébés invariablement heureux? De nombreux parents aimeraient avoir la réponse à cette question existentielle. Deux psychologues ont tenté de rajouter leur pierre à l'édifice en créant "The Happy Song", une chanson spécifiquement dédiée à faire sourire les jeunes enfants, rapporte le Time.

À l'origine, c'est la société anglaise Cow & Gate, spécialisée dans la nourriture pour bébé, qui a demandé à Caspar Addyman et à Lauren Stewart, deux psychologues, de se pencher sur le sujet. Le premier raconte dans une tribune sur le site The Conversation avoir fait appel à l'auteure-compositrice Imogen Heap pour mettre au point "The Happy Song" (à découvrir dans la vidéo en haut de l'article).

Comment? En se basant sur les recherches existantes (mais plutôt rares, précise le chercheur). Ainsi, la mélodie devait être composée en majeur et être assez rapide. Pourquoi? Car le cœur des bébés bat plus vite que le nôtre.

Imogen Heap a composé quatre mélodies que les chercheurs ont fait écouter à 26 bébés de 6 à 12 mois, ainsi qu'à leurs parents. 20 d'entre eux ont préféré la plus rapide des quatre, ce qui a confirmé l'intuition des psychologues. Pour comprendre ce que les bébés ont ressenti, ils ont logiquement demandé aux parents, mais ont aussi analysé leurs réactions et leurs expressions faciales.

Bou, atchoum, meuuuh

Ensuite, il fallait créer les paroles. Pour cela, 2500 parents membres d'une communauté autour de la marque Cow & Gate de voter pour le "son idiot" préféré de leur enfant. Sont arrivés en tête "bou!" (66%), framboises (raspberries en anglais, 57%), un éternuement (51%), le son d'animaux (23%) ou encore des rires de bébés (28%).

Avec ces informations et les précédentes études sur le sujet, Imogen Heap a créé une chanson en respectant ces critères, racontant à quel point les parents aiment leur bébé. Pour tester une dernière fois leur création, les deux psychologues l'ont fait écouter à 20 bébés réunis dans une même pièce, qui ont tous été conquis pendant la durée de la chanson, affirme Caspar Addyman.

Ces travaux n'ont pas été publiés dans une revue scientifique et n'ont pas été évalués par d'autres analyses, il faut donc être prudent. Pour autant, les deux chercheurs veulent justement réaliser des études complémentaires en partant de cette chanson, notamment pour analyser comment les parents introduisent leurs bébés à la musique et quelle est la réponse des enfants aux musiques joyeuses.

