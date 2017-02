Une délégation de maires de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) dresse un bilan positif de ses rencontres sur la colline Parlementaire à propos du bois d'œuvre.

Un texte de Vicky Boutin

Une dizaine de maires directement concernés par l’industrie forestière faisaient partie de cette délégation de l’UMQ.

En conférence de presse, mercredi, ils ont mentionné avoir rencontré des élus et des représentants de tous les partis politiques, de même que le ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne. Le groupe n’a pu rencontrer le premier ministre Justin Trudeau, mais s’est entretenu avec ses représentants.

La délégation est satisfaite même si elle n’a obtenu aucun engagement concret.

Les maires souhaitaient convaincre les élus que le Québec doit échapper à d'éventuels droits compensatoires des États-Unis et obtenir des garanties de prêts pour les entreprises si jamais des droits compensatoires sont imposés ce printemps.

Le maire de Saint-Félicien, Gilles Potvin, croit que la délégation a réussi à transmettre son message. « On pense que l’industrie peut faire le virage, peut réaliser l’adaptation que commande la conjoncture, mais on a besoin d’une assistance, d’un temps, pour faire ce virage », explique M. Potvin.