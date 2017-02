ADVERTISEMENT

L'image a fait le tour du monde: Lady Gaga sautant du toit du NRG Stadium au début de son spectacle à la mi-temps du 51e Super Bowl. Malgré une réalisation télévisuelle qui laissait assez peu de place au doute, beaucoup de monde a cru que la star américaine s'était purement et simplement jetée dans le vide.

Ce qui ne pouvait pas être le cas de ceux qui étaient dans le stade. Car si les téléspectateurs ont vu Lady Gaga faire le saut de l'ange derrière une nuée de drones formant un drapeau américain, les chanceux qui étaient sur place n'ont vu la chanteuse s'élancer du toit que sur les écrans géants.

Lady Gaga promised a #SuperBowl halftime show infused with the “spirit of equality” and she delivered https://t.co/dD1mLaSD84 pic.twitter.com/1HRyqGVRJY — New York Post (@nypost) 6 février 2017

Comme le montrent les images amateurs ci-dessous filmées par un spectateur et révélées par le site TMZ, Lady Gaga est apparue comme par magie à mi-chemin entre le ciel et le sol, reliée à deux fils et éclairée par deux puissants faisceaux de lumière.

Des images qui confirment l'idée selon laquelle les premières secondes du spectacle de Lady Gaga étaient enregistrées. Vent, pluie, les organisateurs ne voulaient rien laisser au hasard, comme le confirme un membre de l'équipe de l'entreprise Intel qui a organisé le ballet de drones en ouverture du spectacle.

"En février, on ne peut pas savoir quel va être le temps le jour du Super Bowl, a expliqué Let Cheung à USA Today. On aurait détesté tout mettre au point et devoir annuler et fermer le toit à cause des conditions climatiques. Personne n'aurait pu voir ce spectacle spectaculaire. Tout le monde a estimé qu'il était préférable de filmer cela en amont. Lady Gaga était bien sur le toit quand le spectacle de drone a été enregistré, et de toute façon cela aurait été trop compliqué de la faire descendre de tout en haut jusqu'au sol".