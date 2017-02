Cyrille Duquet, célèbre horloger, inventeur et bijoutier a installé l’horloge en haut de la tour de l’hôtel du Parlement dès la fin de la construction de l’édifice en 1888.

André Viger est horloger depuis 55 ans. Selon lui, «c’est l’une des horloges mécaniques les plus précises de plus de 100 ans». Car cette dernière n’a rien d’électrique dans son mécanisme: «elle n’a subi aucune transformation depuis sa première installation en 1881».

L’horloge a aujourd’hui 135 ans et « donne l’heure à 15 secondes près par semaine », explique André Viger qui vient chaque mardi, depuis 35 ans, remonter l’horloge. À chaque fois qu’il y a un changement d’heure, l’horloger grimpe les dizaines de marches de l’escalier en colimaçon au milieu de la nuit pour avancer l’heure manuellement.

Les locaux du premier ministre, Philippe Couillard, sont situés dans l’édifice Honoré-Mercier, à côté de l’Hôtel du Parlement du Québec. Sur cette photo, on peut voir Philippe Couillard attablé à un bureau offert à l’ex-premier ministre Maurice Duplessis par l’École nationale du meuble du Québec. Chaque premier ministre a utilisé ce bureau à un moment ou un autre depuis.

Le protocole régit l'ensemble des activités institutionnelles et protocolaires de l'Assemblée nationale. Par exemple, pour les drapeaux du Québec, le sommet des fleurs de lys doit pointer vers la droite en tout temps lorsqu’un drapeau est hissé sur une hampe.

La masse représente l'autorité du président de l’Assemblée nationale et de l’institution. Le protocole qui l'entoure est très rigide. La masse repose toujours sur la Table quand la Chambre siège et elle y est déposée par le sergent d’armes.

Quand la masse n’est pas dans le Salon Bleu, elle est en sécurité dans un coffre-fort. Le sergent d’armes en est le gardien : son adjoint et lui sont les seuls qui ont le droit de la toucher.

La masse qui est actuellement à l'Assemblée nationale a été fabriquée en 1867 par l'orfèvre Charles O. Zollikoffer. Elle est faite d’un alliage d’or et d’argent. Lorsque des simulations pour les parlements étudiants et écoliers sont organisées, c’est une masse en bois qui est déposée sur la Table.

La régie centrale de la mise en ondes reçoit toutes les captations de l’Assemblée nationale. Lors des sessions parlementaires, près de 70 personnes sont employées de manière régulière pour s’occuper de la télédiffusion. Le Canal de l’Assemblée nationale met en ondes plus de 2 000 heures de production allant des séances de l’Assemblée à des commissions parlementaires, aux points de presse et conférences de presse, de même que certaines activités spéciales et institutionnelles.