Juno 2017: Drake, Shawn Mendes et The Weeknd en tête des nominations

Les chanteurs Drake, Shawn Mendes et The Weeknd se trouvent en tête des nominations pour les prochains prix Juno.

Tous les trois sont en lice dans cinq catégories, dont chanson, album et artiste de l’année, tandis qu’Alessia Cara et le regretté Leonard Cohen ont reçu quatre nominations.

Avec Encore un soir, Céline Dion récolte une nomination dans la catégorie album de l’année.

Dans la catégorie album francophone de l’année, on trouve Trente, de Karim Ouellet, Le fantastique des astres, de Yann Perreau, Ultramarr, de Fred Fortin, Love suprême, de Koriass, et XO, de Laurence Nerbonne.

Le DJ et remixeur montréalais Kaytranada, qui a remporté le prix Polaris 2016, est en nomination pour le Juno de l’artiste de la relève de l'année.

Gord Downie et son groupe, The Tragically Hip, sont nommés dans plusieurs catégories. Avec sa création multimédia solo Secret Path, Downie est en nomination dans la catégorie auteur-compositeur de l’année, album alternatif adulte et meilleur vidéo.

The Tragically Hip, fort du disque Man Machine Poem, se trouve dans la course pour les Juno de groupe et d'album rock de l'année.

Présence incertaine de Michael Bublé

Le chanteur Michael Bublé doit toujours animer le gala, bien que sa participation demeure incertaine.

Michael Bublé et sa conjointe, Lupita Lopilato, avaient annoncé en novembre qu'ils prendraient une pause professionnelle pour se consacrer à leur fils Noah, qui est atteint d’un cancer.

Dans un communiqué publié vendredi, le couple a précisé que leur fils « progresse bien » dans son traitement contre le cancer.

Les 46es prix Juno auront lieu le 2 avril prochain, au Centre Canadian Tire, à Ottawa, à l'occasion des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

Shawn Mendes, Alessia Cara, The Strumbellas, Ruth B et A Tribe Called Red donneront des prestations lors du gala.

Sarah McLachlan sera à cette occasion intronisée au Panthéon de la musique canadienne.

Quant à la chanteuse Buffy Sainte-Marie, elle recevra le prix humanitaire Allan Waters lors du gala.

