lluminart, rap et curling au volet extérieur de Montréal en lumière 2017

ADVERTISEMENT

Grande nouveauté pour le prochain festival Montréal en lumière qui inaugurera sa première édition d’Illuminart, des kilomètres d’œuvres lumineuses sur un parcours en plein cœur de la métropole. Ce nouvel événement en plein air mettra à l’honneur le savoir-faire de la ville de Lyon avec plusieurs projets artistiques d’envergure.

Les organisateurs ont promis lundi en conférence de presse d’illuminer le quartier des spectacles du 23 février au 11 mars dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Sur 3 kilomètres, le rendez-vous gratuit Illuminart sera représenté par 25 installations artistiques, dont plusieurs projections sur les monuments de la ville, tels le Monument-National ou l’église Saint-James.

Lyon proposera une sélection de six œuvres présentée en décembre dernier lors de sa fameuse Fête des Lumière. De la Capitale des Gaules, le public pourra voir la Bétonnière boule miroir de Benedetto Bufalino et Benoit Deseille, Évolutions de Yann Nguema et d’EZ3kiel, Éléphant rouge de Bibi, Face de Thomas Voillaume, Keyframes du Groupe Laps et Bamboo de Christophe Mayer.

Lyon encore et toujours avec une section gourmands. La ville française reconnue comme la capitale de la gastronomie proposera aux Montréalais d’apprécier un certain nombre de ses célèbres spécialités.

Côté musique, le volet extérieur de Montréal en lumière s’ouvrira avec le concert du rappeur québécois Rymz. Le Torontois Coleman Hell et la Néo-Brunswickoise Lisa Leblanc s’empareront également de la scène. Durant la Nuit blanche du 4 mars, on pourra compter sur des présences remarquées comme celle des Vikings ou de Stefie Shock

Une belle brochette DJs se succédera pendant le festival. La liste est longue, mais notons les prestations de Miguel Graça, Ricardo Rocco, Ajust et Fam (25 février, 21 h), Mat THC/Yann/Rikam, MAUS, CRi + Motions, Fred Everything & Jojo Flores (10 mars) et Thomas Von Party.

Les amateurs seront ravis d'apprendre que le site extérieur du festival se transformera de nouveau en véritable parc d’attractions. Outre la grande roue illuminée et la tyrolienne, les familles pourront s’adonner à un sport d’hiver apprécié au pays: le curling.

Détails sur la programmation: montrealenlumiere.com

À VOIR AUSSI: