Sabia défend l'approche de la Caisse de dépôt dans le dossier du REM

Le Réseau électrique métropolitain (REM) est « un projet transformateur » dont la concrétisation est cruciale pour que Montréal « se projette dans l'économie de demain », plaide le président-directeur général de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

Dans une lettre ouverte publiée mardi par de grands quotidiens québécois, Michael Sabia assure qu’il est donc « essentiel » pour la Caisse, dont la filiale CPDQ Infra est le maître d'oeuvre du projet, de « mieux expliquer » non seulement son échéancier, mais aussi sa façon de travailler.

Le REM, explique-t-il, doit transporter ses premiers passagers d’ici la fin de 2020 parce qu’il est « souhaitable » que le réseau puisse « s’arrimer au nouveau pont Champlain pour alléger la congestion » dans la métropole.

Devant les retards et les dépassements de coûts qui ont caractérisé tant de chantiers dans la province, poursuit M. Sabia, la Caisse a toutefois décidé d’opter pour le principe de l’ingénierie en continu », utilisé ailleurs dans le monde.

Grâce à cette approche, les appels d’offres peuvent être « plus ouverts » et permettre aux entreprises et consortiums en lice de proposer des « solutions et technologies plus novatrices ».

«C’est un moyen efficace de perfectionner un projet en continu, tout en s’assurant qu’il réponde aux attentes. Mais ce travail par itération, qui est le propre de la nouvelle économie, se démarque des pratiques établies.» ― Michael Sabia

L’approche de l’ingénierie en continu signifie également « que nous sommes toujours à l’écoute des suggestions et que nous perfectionnions ce projet sans relâche », affirme celui qui a le mandat de faire fructifier le « bas de laine » des Québécois.





Cela explique les multiples rencontres avec des citoyens et des élus et plusieurs décisions prises depuis l’annonce du projet : ouverture hâtive des stations Édouard-Montpetit, McGill et Bassin Peel, tunnel sous le Parc-nature des sources pour protéger un milieu humide, voies surélevées pour protéger des immeubles patrimoniaux dans Griffintown.

Dans le même esprit, la Caisse travaille en ce moment avec le ministère de l’Environnement du Québec sur les suites à donner aux conclusions du Bureau d’audiences publiques en environnement (BAPE), « malgré nos divergences de vues sur certains points soulevés par ce rapport ».

«Il est normal que le REM soit examiné à la loupe et suscite des discussions animées. C’est le contraire qui serait étonnant.» – Michael Sabia

Le PDG de la Caisse plaide également que le projet de REM va offrir aux Montréalais un réseau de transport efficace, créera 8500 emplois directs et indirects et injectera 3,7 milliards de dollars dans l'économie, sans compter des investissements en immobilier estimés à 5 milliards le long du tracé.

VOIR AUSSI:

Close  9 plans d'extension du métro de Montréal à travers les époques sur  

On rêve depuis longtemps au métro... Ce croquis d'un futur réseau est l'un des tous premiers, réalisé par la Compagnie des tramways de Montréal en 1944.

Deuxième plan effectué en vue de la construction du métro, par la Commission de transport de Montréal, en 1953, alors que le réseau de tramway de l'époque commençait à être démantelé. La ligne à construire en priorité est dessinée en rouge foncé, les lignes futures en rouge plus pâle.

Quatre ans avant que les 20 premières stations de métro soient inaugurées (14 octobre 1966, une portion de la ligne orange et de la ligne verte), la Ville de Montréal présente à la population un plan contenant trois lignes, le scénario 3 ne verra finalement jamais le jour.

Malgré ce qui est écrit sur l'image, ce plan futuriste du réseau n'était pas prévu pour 1982, mais pour l'an 2000. C'est du moins ce qu'assure Benoît Clairoux, auteur du livre «Le métro de Montréal, 35 ans déjà». Il explique que cette projection réalisée en 1967, moins d'un an après l'ouverture du métro, a été réalisée par le Service de l'urbanisme de la Ville de Montréal. Les urbanistes de l'époque spéculaient que l'agglomération de Montréal serait habitée par 6 millions de citadins en 2000... Alors que dans les faits, à cette époque, il était plutôt question d'1,8 million. Selon les plus récentes statistiques, le cap du 2 millions n'a toujours pas été franchi. Pour ce qui est de la grande région du Montréal métropolitain, le cap des 4 millions a été dépassé en 2015.

Créé en 1970 pour remplacer le Bureau du métro (qui a construit le réseau initial de 1966-67), le Bureau de transport métropolitain (BTM) de la Communauté urbaine de Montréal (CUM) rend rapidement public ce projet de prolongements. Légende Lignes noires: réseau existant en 1970 Lignes rouges: prolongements prioritaires avec tracés définitifs Pointillés rouges: tracés à l'étude Zone orange: corridor à l'étude pour prolongement Zones grises: deuxième vague de corridors à l'étude Lignes vertes: prévision du réseau de train

Le Bureau du transport métropolitain peaufine son étude de 1970 et propose ce plan en 1974.

Ce plan du métro était celui visé par le Bureau des transports de Montréal en 1978 pour 1985 et il aurait pu être réalisé si le gouvernement Bourassa n'avait pas imposé un moratoire sur les prolongements du métro en 1976.

En 1983, le ministère des Transports propose le prolongement du métro souterrain à Anjou et la réalisation d'un de métro de surface. Ce réseau ne verra jamais le jour...

La Communauté urbaine de Montréal réplique au MTQ avec un projet de métro sous le boulevard Pie-IX...

La Communauté urbaine fait apparaître un projet de prolongement possible à Laval en 1991. Il sera concrétisé, avec un tracé différent, en 2007. Depuis 1988, aucune nouvelle station de métro n'a été construite sur l'île de Montréal.

