Plusieurs ont remarqué la «nouvelle» silhouette affinée de l'actrice Lena Dunham, connue pour ses courbes et l'acceptation de son corps plus rond. Alors qu'elle faisait la promotion de la dernière saison de Girls (et, donc, plusieurs tapis rouges et prises de photos), les remarques sur sa perte de poids n'ont pas tardé à apparaître sur les réseaux sociaux.

Mais perte de poids ne rime pas nécessairement avec une meilleure santé. La vedette a déclaré que son «secret» reposait sur le fait qu'elle n'avait vraiment pas bien avalé la victoire présidentielle de Donald Trump.

«Donald Trump est devenu président et je n'ai plus été capable de manger», a confié l'actrice à l'animateur de SiriusXM Howard Stern.

Une technique qu'on ne recommande pas. Elle non plus, d'ailleurs.

«Les gens me demandent comment j'ai perdu du poids. Et je réponds: "Essayez la diète de la douleur psychologique extrême, ainsi que le sentiment de dévastation et de désespoir et vous aussi, vous perdrez du poids.»

EW rapporte que la star aurait déclaré qu'elle voulait éviter de critiquer l'apparence de Donald Trump.

Les fans du président des États-Unis, eux, ne se gênent toutefois pas pour parler du physique de l'artiste.

Still a fat pig https://t.co/IBclJ3Yev4 via @ew — James Webb (@JamesZWebb) February 8, 2017 Toujours une grosse truie.

Don't worry Lena, you'll always be a fat whale to us...😏https://t.co/ziQNcJYynE — De Ploribus Unum 🐸 (@Earthkeysan) February 7, 2017 Ne t'en fais pas Lena, tu seras toujours une grosse baleine à nos yeux...

La grande classe, quoi.