ADVERTISEMENT

Pas facile de se mettre dans les souliers (et vêtements moulés) de Lara Croft - surtout quand on est précédée par la superbe Angelina Jolie! Et pourtant, Alicia Vikander relève le défi haut la main.

Dans une publication sur son compte Twitter, l'actrice a partagé quelques clichés d'elle dans la peau de l'héroïne du jeu vidéo Tomb Raider:

🔸🔹 Alicia Vikander on set of Tomb Raider!!! pic.twitter.com/SV2NVXNdwX — AliciaVikander Daily (@AliciaVikanderD) 6 février 2017

On achète, et vous?

Il faut dire que celle qui a joué dans The Danish Girl et Jason Bourne a tous les talents: en plus d'être une excellente actrice, elle a un physique parfait pour le rôle.

Le film, dont la sortie est prévue en mars 2018, mettra également en vedette Walton Goggins et Daniel Wu.