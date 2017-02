ADVERTISEMENT

Denis Gagnon a partagé une vidéo sur sa page Facebook dans laquelle on peut découvrir un aperçu de sa collection printemps-été 2017, maintenant en boutique.

Dans l’extrait d’une minute, deux mannequins vêtus de paillettes démontrent la polyvalence des matériaux. Sur une trame futuriste, les deux beautés dévoilent les différents aspects du tissu scintillant, en plus de porter des cagoules intrigantes. On peut également y voir des bagues massives dorées. On aime le contraste!

Le créateur québécois a également partagé une image de cette plus récente collection.

Celle-ci est maintenant disponible en magasin.



