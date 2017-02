Lorsqu'on parle de meubles, on doit d'abord être au courant de ce qui se fait de mieux dans le monde. La grande majorité des designers vedette sont disponibles à Montréal, et ceux-ci se trouvent à deux adresses, entre autres, à Montréal : Latitude Nord et Avant-scène. Quelles sont ces marques et ces designers reconnus mondialement? En voici une petite liste en rafale : Philippe Starck, Karim Rashid, Marcel Wanders, Ferruccio Laviani, Jean Nouvel, Edward Barber & Jay Osgerby, Todd Bracher, Cecilie Manz, Naoto Fukasawa, Jaime Hayon, Gaetano Pesce, Ronan & Erwan Bouroullec... Latitude Nord 4410, boulevard St-Laurent latitudenord.com Avant-Scène 600, rue de Maisonneuve Ouest #106 avant-scene.com

Renée et Jean de l'Atelier Non-Useless ont des produits vendus à plusieurs adresses, entre autres à leur atelier sur Saint-Laurent, et au Musée d'art contemporain de Montréal. La simplicité et l'efficacité sont à l'honneur dans leurs créations versatiles et bien de chez nous. 4060, boulevard St-Laurent, bureau 202 nonuseless.com

Le recyclage et la réutilisation, ce sont les principes forts d'Oxyd. À partir de pièces d'avion ou de voiture, les artistes derrière Oxyd créent des tables, des oeuvres d'art, mais aussi de vieux capots de voiture! Ces oeuvres sont idéales pour de grands espaces ou pour un condo créé dans une vieille usine désaffectée, par exemple. oxydfactory.com

De Gaspé, du nom de la rue à Montréal qui se trouve tout près d'où l'équipe a pignon sur rue, c'est une boutique de meubles sur mesure. En plus de plusieurs meubles à vendre sur la boutique en ligne, De Gaspé permet à quiconque de choisir ses matériaux et de jouer avec le design de chacun des items pour créer des meubles 100% sur mesure et parfaitement adaptés à la situation de chacun. 5333, rue Casgrain Suite 709 degaspe.ca

ZoneMaison – et ses six magasins – et VdeV n'offrent pas que des meubles. Ils ont tout ce qu'il faut pour la maison, de la cuisine à la salle de bain en passant par la chambre à coucher. L'entreprise québécoise est en affaires depuis 1980. N'oubliez pas le Magasin général de Val-David si vous êtes dans le coin, puisque celui-ci est également de connivence avec ZoneMaison! Plusieurs adresses zonemaison.com

Belangermartin a ouvert son deuxième magasin à Montréal il y a de ça quelques jours à peine. En plus des items de design d'intérieur qui qualifient ces boutiques pour le présent palmarès, on y trouve également des vêtements et une grande variété de luminaires. 6906, boulevard Saint-Laurent belangermartin.com

S'agit-il d'un antiquaire si on n'y trouve pas d'antiquités? La boutique Du Retro et du Kitsch est pleine d'objets choisis pour leur look retro. C'est en restaurant et en redonnant du lustre à ces pièces que les gens derrière la boutique forment une collection unique qui tourne autour des années 60. 4147, rue Ste-Catherine Est stephanestarnaud.com