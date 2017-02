ADVERTISEMENT

Le jour de son lancement, le 8 février 2012, Le Huffington Post Québec publiait 23 blogues. Cinq ans plus tard, ce sont quelque 15 000 billets qui ont été mis en ligne sur notre site, écrits par environ 3000 blogueurs!

Durant ces cinq années, la ligne éditoriale de la section des blogues n'a pas changé: contribuer au débat public en publiant des textes d'opinions diverses et variées. Cela nous a valu, entre autres, d'être taxés de fédéraliste comme de souverainiste, qualifiés de média de droite comme de gauche (plus souvent) ou d'être accusés de promouvoir le multiculturalisme autant que le nationalisme, le féminisme autant que le masculinisme, etc. Ce qui, quelque part, fait notre fierté puisque cela prouve que nous permettons à tous les points de vue de s'exprimer, dans la mesure où ceux-ci sont argumentés.

Ce qui fait également notre fierté, c'est d'avoir publié des gens connus et reconnus - politiciens fédéraux et provinciaux, artistes, personnalités publiques, québécoises, canadiennes et internationales -, mais aussi des citoyens des quatre coins du Québec et du monde entier qui avaient des choses à dire, ou plutôt à écrire. Si c'est votre cas, écrivez nous à nouvelles@huffingtonpost.com et nous ne manquerons pas de vous répondre.

Vous les avez lus, partagés, commentés, aimés ou détestés. Quoi qu'il en soit, ils vous ont interpellés. Voici les blogues les plus consultés sur Le Huffington Post Québec depuis février 2012

1. Ces maudits BS - Bianca Longpré (611 000 lecteurs)

2. Célibataires à deux – Isabelle Tessier (366 000 lecteurs)

3. Cher Justin - Bianca Longpré (354 000 lecteurs)

4. Lettre à Guy Turcotte - Francine Laplante (349 000 lecteurs)

5. Les Cubes énergie, pu chez nous! - Bianca Longpré (281 000 lecteurs)

6. 18 cadeaux à offrir à un enfant autres que des jouets - Rachel Jones (251 000 lecteurs)

7. Pourquoi je me lève à 5h30 tous les matins (et ce que vous gagnerez à en faire autant) - Laura Mabille (193 000 lecteurs)

8. Le jour où j'ai cessé de dire "Dépêche-toi" - Rachel Macy Stafford (153 000 lecteurs)

9. Le bonheur est ailleurs – Bianca Longpré (124 000 lecteurs)

10. 5 raisons pour lesquelles l'éducation est en crise de nos jours - Emma Jenner (117 000 lecteurs)

Les blogues les plus lus année après année

Parce qu'à ses débuts Le Huffington Post Québec n'avait pas la même audience qu'aujourd'hui, voici également une rétrospective des billets de blogue les plus lus année après année.

> 2012

Un mois après le début du Printemps érable, alors que la grève étudiante prenait de l'ampleur dans les universités, les rues de Montréal et par ricochet dans les médias, la journaliste Lise Ravary signait un blogue sans équivoque : Pourquoi je suis pour la hausse et contre la gratuité. Son texte, partagé près de 5500 fois sur Facebook, a rejoint cette année-là quelque 61 000 lecteurs.

> 2013

Je t'aime, moi non plus. Le titre de la chanson de Serge Gainsbourg s'applique bien aux relations entre les Québécois et les Français, en général. Mais en amour, qu'en est-il? Français d'origine, Québécois d'adoption, Pierre Chaigneau s'est intéressé à la question après qu'un collègue lui ait demandé pourquoi il y a si peu de couples franco-québécois, alors qu'il y a tant de Françaises et de Français au Québec. Son billet de blogue intitulé Pourquoi si peu de Québécoises sortent avec des Français? a beaucoup fait jaser sur les réseaux sociaux et il a été lu par 53 000 personnes, au Québec comme en France.

> 2014

L'affaire Guy Turcotte a défrayé la chronique et connu de multiples rebondissements. Déclaré non criminellement responsable de ses crimes en juillet 2011, puis interné à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal, l'ex-cardiologue demande à être remis en liberté sous conditions le 21 août 2014 en attendant l'organisation de son deuxième procès. Ce qui suscite l'ire de Francine Laplante qui publie sur son blogue une Lettre à Guy Turcotte. Son texte trouve alors un large écho: il reçoit 84 000 «J'aime» et il est partagé à plus de 26 000 reprises sur Facebook. Sa lettre a ainsi rapidement rejoint près de 350 000 lecteurs.

> 2015

Lors des élections fédérales d'octobre 2015, 37% des électeurs canadiens n'ont pas exercé leur droit de vote. Bianca Longpré ne s'en cache pas: elle fait partie de ceux-là. Le soir du 19 octobre, celle qui se décrit comme une «citoyenne ordinaire» a regretté de s'être abstenu après avoir vu Justin Trudeau, sa femme et leurs deux enfants à la télé. «T'avais l'air de ma famille, en plus belle, en mieux habillé. Ta femme était mieux peignée que moi, mais en gros, tu nous ressemblais», écrit-elle dans son billet intitulé Cher Justin. Un texte qui suscita des commentaires partagés et fut consulté par plus de 350 000 lecteurs du Huffington Post Québec.

> 2016

Le samedi 28 mai, La Presse+ publie un dossier qui souffle le chaud et le froid sur Pierre Lavoie et son «petit empire de la santé». Le lendemain, Bianca Longpré publie sur son blogue un texte au titre sans équivoque: Les Cubes énergie, pu chez nous! Elle y dénonce les effets pervers des célèbres Cubes et la business qui les entoure: «Quand on bouge, on n'a pas à compter les minutes et encore moins à se comparer aux autres. On n'a pas à le prouver à une quelconque compagnie.» Un point de vue qui fait mouche: ce billet sera partagé 6370 fois sur Facebook, atteignant quelque 281 000 lecteurs.

