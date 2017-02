Saint-Valentin : 7 activités pour les amoureux du Québec

ADVERTISEMENT

Il n’y a pas qu’au restaurant qu’on peut célébrer la Saint-Valentin. De nombreuses activités se prêtent à merveille à cette journée toute spéciale. Pourquoi ne pas bouger en amoureux le 14 février ? Voici quelques idées d’activités à partager à deux à travers la province.

Ski de fond et camping d’hiver dans le parc de la Gatineau

On souligne la fête de l’amour en profitant du grand air en amoureux. Après avoir sillonné les sentiers immaculés en ski de fond ou en raquettes, on se concocte un souper pique-nique hivernal, puis on passe la nuit bien collés dans l’un des refuges, l’une des tentes 4 saisons ou l’une des yourtes du parc. Les plus aventureux peuvent même opter pour une nuit ou deux de camping d’hiver.

Soirée de jazz au Balcon Cabaret-music-hall de Montréal

Le cabaret-music-hall Le Balcon ouvrira tout spécialement ses portes aux amoureux le 14 février prochain. Car quoi de mieux qu’une soirée de musique et de grands classiques du jazz dans une ambiance feutrée pour se rapprocher ? Cette soirée baptisée Jazz Love & Soul promet de beaux moments jazzés.

Pêche, balade sur les sentiers de glace et glissade au Village Nordik de Québec

Alors que le Port de Québec s’est transformé en « Village Nordik », les amoureux pourront profiter de plusieurs types d’activités afin d’apprécier différemment une Saint-Valentin au grand air. Au programme : pêche blanche en plein cœur de la ville, location d’igloo, parcours de glace pour patinage main dans la main, sports de glisse et animation. Pour une Saint-Valentin active célébrant les joies de l’hiver québécois. (Du 19 janvier au 12 mars 2017)

Raquettes et chocolat chaud sur le mont Royal

Le 12 février prochain, les Amis de la Montagne proposent une activité de la Saint-Valentin en famille, soit une excursion d’après-midi guidée en raquettes suivie de la dégustation d’un bon chocolat chaud. Quant à la soirée du 14 février, elle sera composée d’une randonnée en raquettes à la lueur de la ville, un apéro en forêt et un souper fondue au pavillon du Lac-aux-Castors. Vue romantique sur le lac incluse.



À la découverte de la route des bières dans les Cantons-de-l’Est

Pourquoi ne pas célébrer la Saint-Valentin différemment et prendre la route des bières des Cantons-de-l’Est en amoureux cette année ? En réservant ses deux places dans le minibus du 11 février prochain (au départ de Montréal), on s’assure de célébrer la fête des amoureux dans 4 villes différentes, au rythme des découvertes, des dégustations et des visites guidées de 4 microbrasseries québécoises. Une escapade gourmande de 6 heures.



Patin et dégustation de vins chez SOIF

Parce que patiner reste l’activité romantique ultime et indémodable, on se rend main dans la main glisser sur les eaux glacées de la patinoire du ruisseau de la Brasserie de Gatineau. (Location de patins sur place) Puis, on va se réchauffer les joues — et le gosier — tout en découvrant de nouveaux vins chez SOIF, le joli bar à vin imaginé par Véronique Rivest.



Balade en traîneau à chiens en montagnes

Tous les amoureux rêvent de tenter l’expérience d’une promenade en traîneau à chiens. C’est ce qu’on s’offre, à deux, le 14 février prochain. Une excursion de près d’une heure en compagnie des chiens huskies dans les sentiers escarpés des montagnes de mont Tremblant qui se conclut par une visite du chenil et une dégustation de chocolat chaud et de biscuits près du feu, sous la yourte. À 35 minutes du centre de villégiature Tremblant. Transport du Centre d’Activités Tremblant inclus.



À voir également:

Close  Des cadeaux pour tous les goûts à la Saint-Valentin (2017) sur  

Mon Cœur de la collection Saint-Valentin de MFleurs, 199 $ Entre 22 à 24 roses disposées dans une boîte en forme de cœur pour l’amour de votre vie.

Chandelle de massage Shunga au vin pétillant à la fraise romance, 25,99 $ Bougie de massage à faire brûler 15 à 20 minutes pour obtenir une huile chaude.

Nœud étincelant, Pandora, 140 $ La délicatesse de ce bijou se porte parfaitement bien sur tous les poignets.

Tasse Starbuck à paroi double matelassée rose, 25,95 $ Le cadeau parfait et pratique pour les amoureux du café.

Housse de coussins Love, EBay, 7,29 $ Bonne manière de déclarer son amour à son partenaire en ajoutant une touche de déco.

Vin rosé Chartier Créateur d’Harmonies, 19,95 $ Parfait vin pour une soirée romantique tout en douceur.

Collier Sentiments, Caroline Neron, 180 $ Collier exclusive de la collection Saint-Valentin avec breloque en forme de cœur.

Cadre en forme de cube, Mercuri, 18,50 $ Cadre pouvant contenir six photos en forme de cube.

Pommade pour la barbe faite à la main, Tailored Soap, 33,49 $ Fragrance fabriquée à la main pour la barbe à base de rhum et bois.

Infuseur à thé, David’s Tea, 12 $ Ce joli infuseur à thé en acier inoxydable et silicone mettra de l’amour dans votre tasse.

Cadeau emballé Dans tes rêves, Lush, 24,95 $ Contient une bombe pour le bain, un pain moussant et un exfoliant pour les lèvres.

Expérience à la Scandinave, Spa Scandinave, Vieux Montréal, 95 à 240 $ Deux forfaits pour couple sont proposés, avec un repas à la Maison Christian Faure où un savoureux saumon fumé y est servi.

Ensemble La Valentine, Oatbox, 35 $ Pour un petit matin amoureux, l'ensemble contient un sac de granola aux framboises, un sac de granola aux cerises et une tartinade au caramel et chocolat.

