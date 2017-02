ADVERTISEMENT

En 5 ans, Le Huffington Post Québec en a vu passer des événements, des nouvelles et des artistes inspirants! Quelles personnalités ont été les plus fascinantes à voir aller? Tour d'horizon.

Marie-Mai

Celle qui s'est fait connaître en 2003 grâce à Star Académie n'a pas fini de nous surprendre. Déjà très populaire aux débuts du Huffington Post Québec, Marie-Mai est devenue une vedette incontournable de la scène québécoise. De sa carrière montante à sa participation à La Voix et La Voix Junior comme coach et sa résidence au Théâtre Saint-Denis fin 2015, Marie-Mai a aussi connu de grands bouleversements dans sa vie sentimentale. Après des années de couple avec Fred Saint-Gelais, la star s'est tournée vers David Laflèche, le directeur musical de La Voix, avec qui elle attend son premier enfant. Ouf!

Louis-Jean Cormier

Quel homme talentueux que ce Louis-Jean Cormier! Après s'être fait connaître dans l'excellent groupe Karkwa, il s'est lancé en solo en 2012 avec Le Treizième Étage, a accepté de s'asseoir dans le siège rouge d'un coach à La Voix en 2014... Et le reste a carrément déboulé. D'artiste prometteur respecté par toute l'industrie musicale et encensé par des fans fidèles, Cormier est devenu la figure même de la réussite dans le monde de la musique. En 2015, l'auteur-compositeur-interprète lançait Les grandes artères, plantant encore plus le clou. On attend le troisième album avec impatience!

Safia Nolin

En 2012, bien peu de gens connaissaient Safia Nolin. Aujourd'hui, impossible de prononcer son nom sans entendre résonner un «Celle qui portait un chandail de Gerry Boulet à l'ADISQ?» bien senti. Après un début remarquable avec son premier album Limoilou (2015), Nolin s'enlignait pour un début de carrière plutôt paisible quand elle s'est présentée sur le tapis rouge de l'ADISQ en 2016. Et ça ne s'est pas amélioré à la suite de son discours en recevant le prix de la Révélation de l'année. Critiques, prises de position, vague d'intimidation... L'auteure-compositrice-interprète a dû se défendre, et a heureusement pu compter sur plusieurs appuis. Depuis, le nom de Safia Nolin n'est plus à faire et son talent est reconnu à sa juste valeur par beaucoup.

Éric Salvail

De succès en succès: c'est ce qui décrit le mieux la carrière de Salvail. Celui qui a commencé au bas de l'échelle - c'est le cas de le dire - comme animateur de foule est maintenant le chouchou des Québécois. De concepteur et animateur d'Occupation Double, Salvail a pris son envol en animant notamment Dieu Merci! et Fidèles au poste! à TVA, avant de passer à V avec En mode Salvail en 2013, émission qui a vite été suivie par Les Recettes Pompettes et Ce soir tout est permis. Comme si ce n'était pas assez, l'animateur prend le micro pour Éric et les Fantastiques. Et cela va sans dire: Salvail cartonne avec toutes ses émissions!

Coeur de Pirate

Coeur de Pirate a certainement le talent de ne jamais se faire oublier! Au fil des années, l'auteure-compositrice-interprète s'est construit une carrière enviable - autant au Québec qu'à l'international - avec Coeur de Pirate (2008), Blonde (2011) et Roses (2015). En plus de son parcours professionnel impressionnant, Béatrice Martin a commencé à s'affirmer fortement sur son identité: se déclarant queer en 2016, la vedette a annoncé publiquement sa relation - finalement plutôt courte - avec Laura Jane Grace du groupe Against Me! avant de retourner avec Alex Peyrat, le père de sa fille Romy. Courageuse, l'artiste a également tenu à se prononcer sur son anxiété dans le Noisey, un magazine en ligne spécialisé en musique du groupe Vice. Un geste important, qui a fait lever une vraie vague d'amour envers Coeur de Pirate. Chapeau!