Transports Canada a émis un rappel pour 12 035 véhicules Chevrolet Orlando, précisant que certains modèles pourraient perdre leur direction à assistance électrique en raison d'une corrosion causée par le sel de voirie.

Le rappel touche les modèles de 2012, 2013 et 2014.

General Motors, qui vend la minifourgonnette au Canada, n'a pu immédiatement être joint pour commenter.

Sur son site web, Transports Canada explique qu'une perte de la direction à assistance électrique peut augmenter inopinément l'effort nécessaire pour diriger le véhicule et ainsi accroître les risques de collisions.

Selon le ministère, le problème peut survenir si de la neige fondante et de l'eau contenant du sel de voirie entrent dans un véhicule et corrodent l'épissure du circuit du module de la direction à assistance électrique. Les concessionnaires doivent sceller l'épissure touchée et la réparer au besoin.

Transports Canada ne précise pas si des collisions, des blessures ou des morts ont été liés à la défectuosité jusqu'à maintenant.