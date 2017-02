Voici pourquoi vous devriez toujours boire votre café noir

ADVERTISEMENT

Selon une nouvelle étude de l’université de l’Illinois publiée dans le journal Public Health, les personnes ayant l’habitude de boire leur café ou leur thé avec du lait et du sucre sont plus susceptibles de consommer de la malbouffe durant la journée.

Bien que ce ne soit pas tant une surprise, il est tout de même intéressant de constater que les personnes qui commencent leur journée en consommant des calories vides tendent à moins bien s’alimenter durant le reste de la journée.

L’étude note que des quelques 19 000 personnes ayant participé au sondage entre 2001 et 2012, 67,5 % des consommateurs de café et 33,4 % des buveurs de thé avaient l’habitude d’ajouter du sucre et/ou du lait ou de la crème à leur breuvage.

Les habitués du lait et du sucre consommaient en moyenne 69 calories de plus par jour que les buveurs de café noir, et 43 calories de plus que les personnes préférant leur thé nature.

De plus, prendre son café noir rendrait plus intelligent et réduirait les risques de souffrir de diabète ou de la maladie de Parkinson, selon LifeHack.org.

Cet article initialement publié par Arti Patel sur le Huffington Post Canada a été traduit de l’anglais.