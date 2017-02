Un brochet de 32 livres pêché à Rouyn-Noranda

ADVERTISEMENT

Un pêcheur professionnel de Rouyn-Noranda a réalisé tout un exploit samedi avec une grosse prise dans un lac de la région.

David Gagnon Larivière, qui pratique la pêche depuis plusieurs années, a attrapé un brochet de 32 livres (15 kilos) et 47 pouces de long.

Une prise exceptionnelle qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

« C'est le plus gros à ce jour que j'ai jamais pris. J'avais déjà pris 25 livres et demi pour 44 pouces, puis des 18 et des 20 livres, mais quand on dépasse la barre des 30 livres, c'est assez exceptionnel », dit David Gagnon Larivière.

Le poisson remis à l'eau

David Gagnon Larivière, qui préfère garder secret le lac où il a effectué sa prise pour ne pas perturber l'endroit, affirme avoir remis le poisson à l'eau.

« Moi, je fais de la belle remise à l'eau avec ce poisson-là. Il a été remis à l'eau en santé, j'ai pris de belles photos puis la nature suit son cours. C'est une grosse femelle, elle était sûrement pleine d'oeufs, elle est partie en très bonne santé », a-t-il assuré.

David Gagnon Larivière fait partie de l’équipe Canada Pro, qui regroupe une quarantaine de pêcheurs à travers le Québec. Le groupe fait la promotion des produits de pêche.

Il précise que la prise a été effectuée après le tournage d’une émission intitulée Talents de chez nous de TVC9.