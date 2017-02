izusek via Getty Images

Plusieurs personnes ont l’impression de prendre quelques kilos lorsqu’ils commencent à fréquenter quelqu’un. Les cocktails, les soupers au restaurant… sans oublier les séances d’entraînement délaissées pour les soirées romantiques.

Cependant, une nouvelle étude montre que l’amour peut en fait vous faire perdre du poids — et non, ce n’est pas parce que vous êtes plus actif au lit.

L’étude démontre qu'en étant dans un bon état d'esprit, par exemple, avoir des sentiments pour quelqu’un peut augmenter le niveau de sérotonine, l’hormone responsable du bonheur. La sérotonine est souvent liée à la perte de gras, mais les chercheurs ne savent pas pourquoi.

Une étude publiée dans Nature Communications a tenté d’expliquer le lien entre les deux : essentiellement, quand le niveau de sérotonine est élevé, votre cerveau dit de transformer votre gras en énergie, ce qui vous donne un meilleur métabolisme.

Il faut cependant noter que cette étude a été faite sur des animaux et non des humains, alors il peut y avoir quelques différences, incluant les régimes, l’exercice et les changements hormonales.

Reste que c’est agréable de savoir que lorsque vous sautez à pieds joints dans une nouvelle relation, vous ne prendrez pas nécessairement de poids. Et de toute manière, c’est toujours mieux de rester en santé, en couple ou pas.

Cet billet initialement publié sur le Huffington Post Canada a été traduit de l’anglais.