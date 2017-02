ADVERTISEMENT

Il faudra attendre de longs mois pour savoir quels périls vont affronter la bande d'amis fans de jeu de rôle dans la saison 2 de "Stranger Things": heureusement pour les fans, et à l'inverse de certains teasers frustrants, les premières images livrées par Netflix sont déjà riches en enseignements... et en spéculations, comme vous pouvez le découvrir dans la vidéo en tête de cet article.

Le retour d'Eleven (déjà sous-entendu à la fin de la première saison), une nouvelle créature gigantesque échappée du monde à l'envers, des costumes tirés tout droit du film "Ghostbusters" et peut-être même une terre toute entière en péril: Mike, Dustin et Max vont visiblement avoir fort à faire. L'ambiance très années 80 et les références cinématographiques qui faisaient tout le charme de la première saison semblent en tous cas être au rendez-vous de cette suite, qui sortira pour Halloween 2017, le 31 octobre.