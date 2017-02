Kylie Minogue remporte sa bataille juridique contre Kylie Jenner

ADVERTISEMENT

Le combat débute en avril 2014 quand Kylie Jenner, 16 ans à l'époque, tente de déposer son prénom au Bureau américain des brevets et des marques commerciales. Dans la foulée, la chanteuse Kylie Minogue, interprète du tube "Can't get you out of my head" en 2001, engage une lutte juridique acharnée contre sa cadette.

Dans une longue lettre révélée par Mail Online, les représentants de Kylie Minogue expliquent comment la marque commerciale "Kylie" pourrait nuire à sa carrière.

Selon le quotidien britannique, la lettre décrit la starlette américaine, demi-sœur de Kim Kardashian, comme une "personnalité de télé-réalité de second plan" et dénonce toute comparaison avec la chanteuse Australienne, une "artiste, militante et survivante du cancer de renommée internationale, connue dans le monde entier simplement sous le nom de 'Kylie'".

La justice a donc donné raison ce 4 février à l'icône de 48 ans. Cette victoire devrait réconforter l'Australienne d'origine qui s'est récemment séparée de son fiancé, Joshua Sasse. Kylie Jenner, star de "L'incroyable famille Kardashian" depuis son plus jeune âge et femme d'affaires aguerrie avec ses propres marques de cosmétiques et de mode, devra finalement se contenter de ses millions de fans pour faire briller son prénom.

