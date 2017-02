ADVERTISEMENT

Après le succès planétaire du premier épisode en 2014, les "Gardiens de la Galaxie" feront leur grand retour au cinéma en mai au Québec. Comme pour de nombreux films et séries, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée ce dimanche 5 février pendant la mi-temps du Super Bowl. On en apprend ici (beaucoup) plus que dans le premier trailer aux 2 millions de vues sur YouTube, publié en décembre 2016 par Marvel.

C'est un coup de pub savamment orchestré par le géant de la bande-dessinée qui mise beaucoup sur ces super-héros anti-clichés. Ils ne représentent pas moins que leur 3e plus gros succès cinématographique avec plus de 300 millions d'entrées aux États-Unis. Pour ne pas changer une équipe qui gagne, le réalisateur James Guun a repris les commandes de cette joyeuse bande de rebelles.

"Pour qui vous vous prenez?", le ton du nouveau film est vite donné quand Chris Pratt répond "Eh bien..." avant de s'envoler à toute vitesse dans un vaisseau spatial déjanté. Sur fond de rock'n roll les personnages, anciens comme nouveaux, sont présentés selon leurs caractéristiques. Arrogance pour Star-Lord, force pour Gamora, courage pour Drax, ruse pour Rocket le raton laveur, intrépidité pour Yondu, gentillesse pour Mantis, bravoure pour Nebula, et "groot" pour "Baby Groot". L'équipe est au complet, prête à affronter des menaces inédites.

"Bienvenue chez les curieux Gardiens de la Galaxie", annonce Rocket à la fin de ce trailer survolté. Plus de désobéissance, plus de blagues, plus de compagnons de route et plus de batailles, le long métrage s'annonce spectaculaire.