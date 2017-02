Comment ont été créées les centaines d'étoiles pour Lady Gaga à la mi-temps du Super Bowl

ADVERTISEMENT

Des étoiles pleins les yeux. À la mi-temps du Super Bowl, Lady Gaga a enflammé le NRG Stadium de Houston. Du haut du stade qui a vu les Patriots se défaire des Falcons dans un scénario digne d'Hollywood, la chanteuse américaine a assuré le spectacle en sautant dans la vide.

Habillée d'un bustier métallique, Lady Gaga a débuté son spectacle en entonnant les chansons très patriotique "God Bless America" et "This Land is Your Land". Derrière elle, le ballet de centaines de points lumineux s'est transformé en un gigantesque drapeau américain dans le ciel texan.

Lady Gaga promised a #SuperBowl halftime show infused with the "spirit of equality" and she delivered https://t.co/dD1mLaSD84 pic.twitter.com/1HRyqGVRJY — New York Post (@nypost) 6 février 2017

Cette performance remarquable a été réalisée en partenariat avec Intel. Avec sa technologie "Shooting Star", l'entreprise américaine a réussi à faire danser dans le ciel pas moins de 300 drones.

Équipés de lumières LED, ces drones pas plus lourds que 225 grammes chacun peuvent créer jusqu'à 4 milliards de combinaisons de couleurs. Il n'en n'a pas fallu autant pour former la célèbre "Bannière étoilée" colorée de bleu, de blanc et de rouge.

À la fin du show de Lady Gaga, les drones se sont une nouvelle fois mis en formation pour exécuter le logo de Pepsi, sponsor du concert de la star.

En novembre 2016, Intel avait battu un record du monde en faisant voler 500 drones simultanément. L'année d'avant, ce record était battu avec 400 objets volants de moins.

D'après CNN, ce spectacle de drones n'a pas été filmé en direct à la mi-temps de la grande finale du championnat de football américain mais plusieurs jours en amont, comme le montre cette vidéo filmée à Houston. La FAA (Federal Aviation Administration) avait déclaré la zone autour du stade interdite aux drones jusqu'à minuit ce 5 février.