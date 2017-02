Attentat de Québec : un complot des médias?

ADVERTISEMENT

À la suite de l'attentat meurtrier dans une mosquée de Québec, qui a coûté la vie à six hommes dimanche dernier, une histoire parallèle et clandestine s'est installée dans certains cercles sur les réseaux sociaux : l'attaque serait un vaste complot et les médias d'information tenteraient d'étouffer la vérité.

Marie-Ève Tremblay et Jeff Yates, chroniqueurs à ICI Grand Montréal, tentent de démontrer comment une théorie du complot prend naissance sur le web.

Pourquoi les journalistes ont-ils initialement rapporté qu'il y avait un deuxième suspect d'origine marocaine, avant de se raviser? Pourquoi les médias et les services policiers tentent-ils maintenant de convaincre la population qu'il n'y a qu'un seul suspect, Alexandre Bissonnette, de Cap-Rouge? Est-ce là la preuve que les médias essaient d'occulter la réalité? Telles sont les questions soulevées par certaines personnes sur les médias sociaux.

Les deux chroniqueurs expliquent comment l'illusion d'un complot provient plutôt de l'empressement des journalistes à relayer l'information de dernière heure, alors qu'une enquête policière suit son cours.