Airbnb envoie un message à Trump durant le Super Bowl

La plateforme californienne Airbnb a surpris dimanche avec une publicité, diffusée lors du Super Bowl, prônant notamment la tolérance envers toutes origines et religions, en pleine tourmente autour du décret migratoire du président américain Donald Trump.

"Nous pensons que qui que vous soyez, d'où que vous soyez, qui que vous aimiez, ou en qui vous croyiez, nous avons tous notre place, plus vous acceptez, plus le monde est beau", est le message qui a défilé dans ce spot, sur fond de visages de personnes de multiples origines ethniques.

Acceptance starts with all of us. #weaccept pic.twitter.com/btgqyYHVTK

— Airbnb (@Airbnb) February 6, 2017