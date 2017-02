L'aéroport de Charleroi sous le charme d'un pianiste génial

ADVERTISEMENT

De passage en Belgique, le pianiste virtuose Matthew Lee a fait swinger l’aéroport de Charleroi d’où il transitait. L’artiste d’origine italienne s’est emparé du piano mis à la disposition des passagers et situé dans le hall de l’aéroport. Il a alors offert aux voyageurs présents un mini-spectacle hallucinant, varié et bourré de rythme.



Le pianiste revenait d’un concert donné lundi 30 janvier à Cambrai en France dans le cadre d’une tournée européenne. Dans la vidéo mise en ligne sur le réseau social Facebook, on peut voir le mélomane en pleine action, entouré de ses amis qui l’ont accompagné avec leurs baguettes.



Passant de la marche turque de Mozart au boogie-woogie, avec un ragtime à la Scott Joplin, il lui a fallu seulement deux minutes d’impro pour impressionner son auditoire. «Nous sommes de retour d'un concert en Wallonie et nous avons trouvé un piano à l'aéroport Charleroi», a lancé le pianiste devant sa caméra, quelques secondes avant d’en mettre plein la vue et les oreilles.