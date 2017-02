Cette plage australienne est un cauchemar pour ceux qui redoutent les méduses

Long Beach, Colombie-Britannique Située à Tofino, Long Beach est parfaite pour les surfeurs et les longues marches. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Rathtrevor Beach Provincial Park, Colombie-Britannique Lorsque la marée est basse, l'océan se retire assez pour marcher 1 km jusqu'à l'eau. Elle est située à Parksville sur l'île de Vancouver. Pour plus d'informations,cliquez ici.

Lesser Slave Lake Provincal Park, Alberta Située à 2 h 30 au nord d'Edmonton, il s'agit d'une plage populaire pour la pêche. Il est possible de louer des kayaks et des canoes. Pour plus d'information, cliquez ici..

Sylvan Lake, Alberta Cette plage familiale est la plus visitée en Alberta. La plage est l'hôte d'une tonne de sports aquatiques. Pour plus d'informations, cliquez ici..

Manitou Beach, Saskatchewan Surnommée La mer morte du Canada, le lac Little Manitou serait thérapeutique. L'eau est si riche en minéreaux qu'il est possible de se laisser aller sur le dos. Pour plus d'informations, cliquez ici..

Prince Albert National Park, Saskatchewan Cette plage est située au bord du lac Waskesiu. Il y a un petit village au milieu du parc où vous pouvez magasiner entre deux aventures. Pour plus d'informations, cliquez ici..

Gimli, Manitoba Hôte de plusieurs festivals en été, cette plage a beaucoup à offrir. Pour plus d'informations, cliquez ici. .

Grand Beach, Manitoba Cette plage au sable blanc est très populaire auprès des gens de Winnipeg. Certains la surnomment même le paradis. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Sandbanks Provincial Park, Ontario Cette plage, située à l'ouest de Kingston, est l'endroit parfait pour des activités en famille ou entre amis. C'est également un havre de paix pour les oiseaux. Pour plus d'infiormations, cliquez ici.

Wasaga Beach, Ontario Une des plages favorites des Ontariens est la première à avoir eu un Drapeau Bleu pour avoir suivi les standards environnementaux. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Sept-îles, Québec La région de Sept-Îles regorge de petits paradis comme celui-ci. Vous en aurez pour tous les goûts. Pour plus d'informations,cliquez ici.

Havre Aubert, Québec Cette plage située aux Îles-de-la-Madeleine est parfaite pour la pêche ou pour simplement passer une belle journée en bateau. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Ingonish Beach, Nouvelle-Écosse Cette plage est appréciée pour la température de son eau. Un rocher naturel sépare le lac de l'océan. Vous pouvez donc choisir entre vous baigner dans l'eau salée ou douce. Pour plus d'informations, cliquez ici. .

Crystal Crescent Beach, Nouvelle-Écosse Non, ce n'est pas une image d'un tout inclus des pays chauds. Cette plage est située à 1h30 d'Halifax. Elle est donc très accessible. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Sandbanks Provincial Park, Terre-Neuve-et-Labrador Cette plage est reconnue pour son sable fin. Il est possible de s'y baigner et de faire des compétitions de châteaux de sable. Pour plus d'information, cliquez ici.

Lumsden, Terre-Neuve-et-Labrador Selon CBC, cette plage a été votée comme étant la plus belle de la province. Pour plus d'informations,cliquez ici.

Basin Head, Île-du-Prince-Édouard Située à l'est de l'île, elle est connue pour son sable qui chante (celui-ci fait du bruit lorsque vous marchez dessus). Pour plus d'informations, cliquez ici.

Cavendish, Île-du-Prince-Édouard Entre les dunes de sable et les roches rouges se cache un oasis. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Parlee Beach, Nouveau-Brunswick Ce n'est pas seulement la plage avec l'eau salée la plus chaude. Il y a également la plus grosse sculpture d'homard au monde. Pour plus d'informations, cliquez ici.