BOUCHERVILLE – La course à la direction du Bloc québécois commence immédiatement. Les délégués ont voté à grande majorité pour que le prochain chef soit connu le 22 avril 2017, tel que décidé par le Bureau national du parti.

Les délégués ont rejeté la proposition du député de Montcalm, Luc Thériault, qui proposait un congrès extraordinaire en 2018 ouvert à tous les indépendantistes, afin de choisir le prochain chef bloquiste.

La députée péquiste de Vachon, Martine Ouellet, annoncera si elle se porte candidate lors d’un point de presse à Montréal, dimanche matin.

Dès le début du conseil général, les délégués se sont enlignés au micro pour débattre du moment de la chefferie. Luc Thériault, qui plaidait pour une course en 2018, a réitéré que son parti « mérite » une course en bonne et due forme.

L’ancien candidat bloquiste dans Longueuil-St-Hubert, le comédien Denis Trudel, a répliqué qu’un débat sur le report de la course serait une « farce » pour ceux qui se sont déplacés à Boucherville pour la rencontre.

Dans son discours d’ouverture, le chef par intérim, Rhéal Fortin, a plaidé pour une convergence souverainiste au Bloc québécois, ce qui n’était pas sans rappeler la proposition soumise par son leader parlementaire Luc Thériault.

Il a également tiré à boulets rouges sur les libéraux de Justin Trudeau, qui « sacrifient le Québec » au profit des autres provinces à son avis, notamment dans le dossier de Muskrat Falls à Terre-Neuve et Labrador.